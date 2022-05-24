В порту Мариуполя осталось металла на 170 миллионов долларов. Оккупанты хотят его украсть

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Российские оккупанты пытаются частично восстанавливать порт в оккупированном Мариуполе, на территории которого находятся украинский металл и зерно, что сигнализирует о намерении врага вывозить украденное украинское имущество.

Об этом директор ГП "Мариупольский морской торговый порт" Игорь Барский рассказал в комментарии ЭП.

По его словам, на 23 февраля на территории порта находилось около 200 тыс. тонн металла и чугуна, стоимость которых достигает 170 млн. дол. Зерна было существенно меньше – 3,4 тыс. тонн на складах и еще 9 тыс. тонн на судне под иностранным флагом у одного из причалов.

Сейчас оккупанты разблокировали старые ворота порта. С учетом глубины около 3,5 м туда могут входить суда речного типа с небольшой осадкой. Однако российские суда не могут зайти в порт, пока не будет расчищена акватория порта от затонувшего морского транспорта. По словам Барского, оккупанты могут расчистить 3-4 причала из 18.

Чтобы это сделать, врагу нужна электроэнергия, чтобы использовать портальные краны. Портовая подстанция повреждена, а ее восстановление является сложным процессом, который занимает немало времени.

Так что скачать свои суда украинским имуществом захватчикам пока не удастся.

Однако в порту есть один неповрежденный автономный плавучий кран, работающий на дизельном топливе – именно его могут привлекать для вывоза краденого украинского металла. Сейчас российские захватчики ремонтируют тяжелые погрузчики, которые для этого нужны.

Кроме того, есть информация, что российские захватчики хотят установить свою оккупационную администрацию порта.

Барский также напомнил, что Мариупольский порт до последнего кормил жителей и развозил воду в город, пока не была повреждена водонапорная станция.

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Напоминаем:

Аграрии из временно оккупированных регионов сообщают о случаях, когда оккупанты воруют их имущество и запасы или заставляют продавать урожай за бесценок. Жители городов испытывают существенное удорожание продуктов в магазинах.

Российские захватчики уже вывезли несколько сот тысяч тонн зерна с временно оккупированных территорий в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях. Это зерно они попытались "проэкспортировать" в Египет.