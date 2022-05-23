Донбасс без газа, заявления в Давосе: итоги дня

О Донбассе. В результате обстрелов российских захватчиков поврежден магистральный газопровод, который транспортировал газ в населенные пункты Донецкой и Луганской областей. Газоснабжение этих областей остановлено.

О РФ. Крупнейшая в мире сеть кофеен Starbucks заявила в понедельник, что выйдет из российского рынка спустя почти 15 лет работы.

О соли. ГП "Артемсоль" - крупнейшее в Европе предприятие по соледобыче - из-за боевых действий остановило работу в апреле. Запас готовой продукции был вывезен еще в апреле.

О Давосе. Зеленский в выступлении призвал мир полностью разорвать торговлю с РФ, ввести нефтяное эмбарго, а также заблокировать все российские банки и отказаться от российского ИТ.

О газе. Польша досрочно разрывает соглашение на поставку российского газа, которое было подписано в 1993 году и действовало до конца 2022 года.