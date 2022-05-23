Польша решила досрочно расторгнуть газовый контракт с РФ

Польша досрочно разрывает соглашение на поставку российского газа, которое было подписано в 1993 году и действовало до конца 2022 года.

Об этом заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.

"Польша денонсирует межправительственное газовое соглашение 1993 года по Ямалу. Агрессия России против Украины подтвердила верность решимости польского правительства стать полностью независимым от российского газа. Мы всегда знали, что "Газпром" не является надежным партнером", - написала она в Twitter.

Такое решение прокомментировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"В Польше решили расторгнуть соглашение на поставку российского газа и не будут ждать его завершения. Платить за энергоресурс в рублях по требованию России поляки не будут", - написал он в Telegram.

Трубопровод "Ямал-Европа" проходит из России через Беларусь в Польшу и Германию. На него приходится небольшая часть потоков российского газа в Европу, и с начала войны его использование резко сокращается.

Немецкий энергетический регулятор уменьшил влияние остановки использования газопровода на поставку. В заявлении агентству Reuters говорилось, что прекращение потоков газа через "Ямал" не поставит под угрозу поставки в Германию, потому что "в течение нескольких недель по этому трубопроводу практически не идет газ в Германию".

Напомним:

26 апреля российский Газпром сообщил крупнейшей польской газовой компании PGNiG о полной остановке поставок газа с утра 27 апреля, чем нарушил Ямальский контракт, действующий до конца 2022 года.

В конце марта прокачка Россией газа через Ямал-Европа упала до нуля.

Ранее Польша заявляла, что не будет продлевать контракт с Газпромом после 2022 года и не будет покупать российский газ.

Польша получает газ из других источников, благодаря которым закачиваются подземные хранилища и поставки потребителям в нужных объемах. PGNiG заявила, что готова получать газ, в частности, через западные и южные границы и терминал СПГ в Свиноуйске, что последовательно увеличивает количество обслуживаемых СПГ-возов.

В мае российский монополист "Газпром" сообщил, что компания не будет использовать для транспортировки газа трубопровод "Ямал-Европа", проходящий через Польшу.

Экономическая правда