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Из-за обстрелов российских захватчиков Донетчина и Луганщина остались без газа

Понедельник, 23 мая 2022, 18:10 - Алексей Павлыш

В результате обстрелов российских захватчиков поврежден магистральный газопровод, который транспортировал газ в населенные пункты Донецкой и Луганской областей. Газоснабжение этих областей остановлено.

Об этом сообщает Оператор ГТС Украины.

"23 мая 2022 года в результате обстрелов поврежден магистральный газопровод, который транспортировал газ в населенные пункты Донецкой и Луганской областей. С 14:00 подача природного газа в этот участок ГТС остановлена.

В настоящее время поврежден участок газопровода локализован, но выполнение возобновляемых работ и возобновление транспортировки газа невозможны из-за активных боевых действий. Альтернативные варианты транспортировки газа в регионы отсутствуют из-за несанкционированного вмешательства в работу ГТС на территории, оккупированной российскими войсками", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что 11 мая 2022 года специалисты ОГТСУ зафиксировали перекрытие кранов в р-не КС Новопсков на магистральном газопроводе, транспортировавшем газ на территорию Донецкой и Луганской областей.

"Сейчас, чтобы обезопасить себя, потребителям Донецкой и Луганской областей необходимо руководствоваться рекомендациями региональных операторов распределительных сетей", - добавили в компании.

Отмечается, что Сотрудники ОГТСУ остаются на территории регионов и находятся на постоянном контакте с военными и представителями военно-гражданских администраций, чтобы при первой возможности начать восстановление поврежденной газотранспортной инфраструктуры.

Экономическая правда

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война Донецк Луганск Донбасс газ
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