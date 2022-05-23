"Артемсоль" из-за войны остановила работу: Украине придется ввозить больше соли из-за границы

ГП "Артемсоль" - крупнейшее в Европе предприятие по соледобыче - из-за боевых действий остановило работу в апреле. Запас готовой продукции был вывезен еще в апреле.

Об этом Вильному радио рассказал и.о. директора ГП "Артемсоль" Виктор Юрин.

"Предприятие не работает, простаивает, согласно приказу, до неопределенного времени. Обстрелы постоянны, частично разрушено административное здание.

Были прямые попадания в рудники, материальный состав. Производственный процесс невозможен. Мы же не подвергнем людей опасности. Тем более, большинство жителей Соледара, сотрудников ГП "Артемсоль" уже эвакуировались. Большинства работников администрации, ИТР (инженерно-технических рабочих - ред.) нет на месте", - рассказал руководитель предприятия.

По его словам, на ГП никто ранен не был и не погиб.

Юрин объяснил, что предприятие остановили еще в апреле, потому что стало невозможно вывозить по железной дороге готовую продукцию из Соледара.

"Наша узловая станция "Соль", куда мы подтягивали вагоны со своих подъездных путей, регулярно обстреливается. "Артемсоль" в основном ориентирована на отгрузку продукции железнодорожным транспортом.

На автомобиле мы можем вывозить только незначительную часть. Поэтому даже при нормальных обстоятельствах нам нужно отгружать добытую соль во что-то (в железнодорожные вагоны, - ред.). А если железная дорога не работает, мы тоже фактически не можем", - пояснил он.

По его словам, запас готовой продукции из ГП "Артемсоль" был вывезен еще в апреле.

Руководитель ГП "Артемсоль" считает, что теперь Украине придется ввозить больше соли из-за границы.

"Для того, чтобы соль была в продаже, ее надо изготавливать. В каких-то магазинах [наша соль] наверняка есть. Я в Киеве, в Виннице встречал. Зато появилась турецкая, румынская соль... Пока ведутся бои, придется замещать [нашу соль] импортированной", - добавил он.

По его словам, остановку ГП "Артемсоль" почувствуют на себе и потребители за границей.

"Мы были крупнейшим предприятием по добыче соли в Европе. Среди наших постоянных клиентов - Венгрия, Польша, Грузия, Молдова, Азербайджан, Румыния", - добавил Юрин.

Экономическая правда