В правительстве Грузии оценили в 100 миллионов долларов долю в IDS Borjomi, которую передадут бесплатно

Стоимость доли производителя минеральной воды IDS Borjomi Georgia, которую материнская компания IDS Borjomi International планирует бесплатно передать правительству Грузии, оценивается в $100 млн.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, пишет "Интерфакс".

"У нас была прямая коммуникация с управляющей компанией, владельцами "Боржоми". Есть предложение, что они передают государству долю, стоимость которой, грубо говоря, составляет $100 млн.

Заключение будет через несколько дней, это все мы утвердим на следующем заседании правительства. Так что в оперировании "Боржоми" проблем не будет. Бренд, являющийся нашей гордостью, продолжит работу", - добавил Гарибашвили.

Консорциум "Альфа-групп", бенефициары которого недавно попали под западные санкции, имеет 60% IDS Borjomi International. "Альфа-групп" приобрел IDS Borjomi в 2013 году у семьи покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили.

Напомним:

Производитель минеральной воды "Боржоми" компания IDS Borjomi International хочет бесплатно передать долю в бизнесе, принадлежащую "Альфа-Груп" российских олигархов Михаила Фридмана и Германа Хана, правительству Грузии.

Ранее грузинское деловое издание Bussiness-partner со ссылкой на источники писало, что находящийся под санкциями владелец "Альфа-Групп" Михаил Фридман пытался продать бизнес, связанный с минеральной водой, используя различные схемы, в частности вдове Бадри Патаркацишвили - Ине Гудавадзе.

ЭП со ссылкой на источники в окружении Фридмана в марте писала, что структуры Альфа-групп Михаила Фридмана и Германа Хана на опасениях о возможной национализации компании IDS Borjomi хотят отдать этот бизнес вдове грузинского бизнесмена Бадри Патаркацишвили.

Минеральная вода под брендом "Боржоми" добывается и разливается в Грузии. Источники воды находятся в Боржомском ущелье в регионе Самцхе-Джавахети. Там расположены два завода по разливу воды.

В апреле стало известно, что грузинская компания по производству воды Borjomi, 60% акций которой принадлежит российской Альфа-группам, заявила об остановке двух своих заводов из-за санкций.

Учредители Alpha Group Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан попали под санкции Британии и ЕС.

Экономическая правда