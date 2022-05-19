"Альфа-Групп" Фридмана хочет бесплатно передать Borjomi правительству Грузии

Производитель минеральной воды "Боржоми" компания IDS Borjomi International хочет бесплатно передать долю в бизнесе, принадлежащую "Альфа-Груп" российских олигархов Михаила Фридмана и Германа Хана, правительству Грузии.

Об этом пишет российский Forbes со ссылкой на сообщение IDS Borjomi International, которым располагает изданием.

Отмечается, что IDS Borjomi International после переговоров с правительством Грузии сделала официальное предложение о безвозмездной передаче властям страны доли своих акций, принадлежащих Альфа-Групп.

"Этот шаг позволит правительству Грузии участвовать в управлении IDS Borjomi International", – говорится в сообщении компании.

Структура "Альфа-Групп" владеет контрольным пакетом IDS Borjomi International (55,8%), который приобрела у наследников грузинского бизнесмена Бадри Патаркацишвили в 2013 году. При подсчете состояния владельцев "Альфа-Групп" в январе 2022 года российский Forbes оценивал IDS Borhomi International в $1,2 млрд.

"Наш пакет снизится до неконтрольного.

Уверены, что в сложившейся ситуации это единственно правильное решение, которое поможет группе возобновить работу заводов в Грузии и сохранить лидирующие позиции на рынке минеральных вод и напитков во всех регионах присутствия", - пояснил изданию представитель акционеров "Альфа-Групп" в совете директоров IDS Borjomi International Елхан Алназаров.

IDS Borjomi International основана в 2002 году и объединяет предприятия по производству бутилированной минеральной воды в России, Украине и Грузии. Головной офис находится на Кипре.

Ранее грузинское деловое издание Bussiness-partner со ссылкой на источники писало, что находящийся под санкциями владелец "Альфа-Групп" Михаил Фридман пытался продать бизнес, связанный с минеральной водой, используя различные схемы, в частности вдове Бадри Патаркацишвили - Ине Гудавадзе.

ЭП со ссылкой на источники в окружении Фридмана в марте писала, что структуры Альфа-групп Михаила Фридмана и Германа Хана на опасениях о возможной национализации компании IDS Borjomi хотят отдать этот бизнес вдове грузинского бизнесмена Бадри Патаркацишвили.

Минеральная вода под брендом "Боржоми" добывается и разливается в Грузии. Источники воды находятся в Боржомском ущелье в регионе Самцхе-Джавахети. Там расположены два завода по разливу воды.

В апреле стало известно, что грузинская компания по производству воды Borjomi, 60% акций которой принадлежит российской Альфа-группам, заявила об остановке двух своих заводов из-за санкций.

Учредители Alpha Group Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан попали под санкции Британии и ЕС.

Экономическая правда