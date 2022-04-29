Грузинская Borjomi временно прекращает производство из-за санкций

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Грузинская компания по производству воды Borjomi, 60% акций которой принадлежит российской Альфа-группам, заявила об остановке двух своих заводов из-за санкций.

Об этом сообщает общественный вещатель Грузии.

"Сложную ситуацию на основных рынках сбыта продукции компании усугублял ограниченный доступ к банковским счетам, что закрывало компании возможности получать валютную выручку и рассчитываться с кредиторами", – говорится в заявлении компании. "Предприятие продолжает работать по сей день в надежде существенно исправить ситуацию, что, к сожалению, пока невозможно".

Учитывая это, предприятие вынуждено с 29 апреля остановить производственный процесс на обоих заводах разлива Borjomi. Компания надеется, что ситуация улучшится в ближайшее время и работу удастся возобновить.

Российская Альфа-Групп владеет 60% контрольным пакетом акций IDS Borjomi с 2013 года. Учредители Alpha Group Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан попали под санкции Британии и ЕС.