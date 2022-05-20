На этот раз без рублей: РФ произвела выплаты по евробондам в валюте

Минфин России провел выплаты владельцам своих еврооблигаций в долларах и евро, как того требуют договоры, без попытки сделать это в рублях.

Об этом сообщила пресс-служба российского министерства.

Речь идет о бумагах со сроком погашения в 2026 году в сумме 71,25 млн. долларов и в 2036 году в сумме 26,5 млн. евро. Отмечается, что средства получены платежным агентом по еврооблигациям, то есть российским депозитарием.

Заметим, что через пять дней подходит к концу лицензия, позволяющая РФ проводить выплаты по долгу перед держателями бумаг в США, что до сих пор позволяло агрессору избегать дефолта.

Ранее глава Министерства финансов США Джанет Йеллен подтвердила, что ведомство вряд ли будет продолжать действие лицензии, которая до сих пор позволяла РФ избегать дефолта.

Напоминаем:

Россия за неделю до окончания льготного периода выплатила купоны по еврооблигациям с погашением в 2022 и 2042 году в долларах, как того требуют контракты.

Внешний долг РФ и его компаний достигает 150 млрд долларов. При этом выплатить их для страны проблематично – Западные санкции заморозили 350 млрд долларов золотовалютных резервов, что составляет около 60% их объема.

Россия уже была на грани дефолта 16 марта, когда страна должна была произвести выплату по купону в долларах. Хотя многие факторы указывали на дефолт страны в этот день, РФ все же смогла провести валютные выплаты благодаря исключению из санкций США, действовавшего до 25 мая.