РФ в этом году может получить от ЕС рекордные 100 миллиардов долларов за газ – прогноз Citigroup
Аналитики Citigroup прогнозируют, что из-за резкого роста цен на газ в этом году РФ может получить от ЕС рекордные $100 млрд, что почти вдвое больше показателя 2021 года.
Об этом пишет французская газета Les Echos.
Эта сумма вдвое больше, чем в прошлом году, когда цены "уже были высокими", и не учитывает доходы от другой энергетики, например нефти и угля, отмечает газета.
"Несмотря на санкции, громкие заявления и обещания ввести эмбарго, 27 стран - членов Евросоюза ежедневно платят "Газпрому" $200 млн", - пишет газета, ссылаясь на расчеты профессора парижского Института политических исследований Тьерри Броса.
Напоминаем:
Несмотря на попытки Газпрома убедить покупателей в ЕС, что оплата газа рублями не нарушит санкции, в ЕС настаивают, что не изменили свою позицию и считают механизм нарушением.
Между тем, еще десять европейских компаний открыли рублевые счета для оплаты российского газа, причем, по словам премьера Италии, крупнейший импортер газа Германии уже рассчитался в рублях.
Президент РФ Владимир Путин в конце марта подписал указ по оплате странами Евросоюза газа в рублях.
Экономическая правда
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