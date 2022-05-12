Механізм оплата газу рублями порушує санкції, позиція ЄС незмінна 

getty images

Попри спроби Газпрома переконати покупців у ЄС, що оплата газу рублями не порушить санкції, у ЄС наполягають, що не змінили своєї позиції і вважають механізм порушенням.

Про це заявив речник міністерства клімату ЄС Тім Макфі у ході брифінгу в четвер.

Він зазначив, що у Єврокомісії детально проаналізували додаткові роз'яснення Кремля та лист Газпрому європейським клієнтам. Зрештою, виконавчий орган блоку не змінив своєї позиції, що такий механізм все одно порушуватиме санкції ЄС проти Центробанку РФ.

"Комісія також оновить свої рекомендації, і ми продовжуємо перемовини з усіма країнами-членами та пояснюємо ситуацію", – повідомив Макфі. Водночас чітких термінів щодо того, коли саме будуть опубліковані оновлені рекомендації, представник ЄК не надав. Проте наголосив, що позиція блоку незмінна.

Нагадуємо:

Ще десять європейських компаній відкрили рублеві рахунки для оплати російського газу, причому, за словами прем’єра Італії, найбільший імпортер газу Німеччини вже розрахувався в рублях.

"Газпром" надіслав листа своїм європейським клієнтам і намагається запевнити, що вони можуть платити за газ у рублях без порушення санкцій.

У ньому компанія повідомила, що новий наказ Кремля виключає можливість залучення до розрахунків "третіх осіб". Схоже, що така процедура виключає центральний банк, залучення якого означало би порушення санкцій.

Проте наразі неясно, чи буде достатньо таких роз’яснень, аби переконати ЄС. Блок заявляє, що відкриття рахунку в рублях, чого вимагає Кремль, і взаємодія з центральним банком порушить санкції.

Президент РФ Владімір Путін наприкінці березня підписав указ щодо оплати країнами Євросоюзу газу в рублях.

Водночас указом передбачено "план Б", аби не втратити газові доходи бюджету – урядова комісія з іноземних інвестицій може видавати дозволи на оплату газу не в рублях.



