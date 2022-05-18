Официально: США планируют заблокировать российские выплаты по госдолгу

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Глава Министерства финансов США Джанет Йеллен подтвердила, что ведомство вряд ли будет продолжать действие лицензии, которая до сих пор позволяла РФ избегать дефолта.

Об этом она заявила перед встречей министров финансов G7 в Бонне, сообщает Reuters.

Это знаменует уже третий возможный дефолт РФ от разрешения полномасштабной войны против Украины, но до сих пор стране удавалось провести необходимые выплаты. Западные санкции запрещают операции с Министерством финансов, Центральным банком или Фондом национального богатства России.

Страна имеет долг в 40 млрд долларов по международным облигациям, и последний раз ей удалось провести выплаты за считанные часы до окончания льготного (грейс) периода.

Следующая дата выплат по евробондам ожидается в конце мая, но 25 мая истекает срок действия лицензии США, позволяющей РФ производить выплаты американским владельцам облигаций.

По словам Йеллен, "окончательного решения на этот счет еще не было, но я думаю, что маловероятно, что действие [лицензии] будет продолжено".

Она добавила: "Если Россия не может найти способ осуществить эти выплаты, и они технически не выплачивают свои долги, я не думаю, что это действительно представляет существенные изменения в ситуации в России. Они уже отрезаны от глобальных рынков капитала".

Напоминаем:

Россия за неделю до окончания льготного периода выплатила купоны по еврооблигациям с погашением в 2022 и 2042 году в долларах, как того требуют контракты.

Внешний долг РФ и его компаний достигает 150 млрд долларов. При этом выплатить их для страны проблематично – Западные санкции заморозили 350 млрд долларов золотовалютных резервов, что составляет около 60% их объема.

Россия уже была на грани дефолта 16 марта, когда страна должна была произвести выплату по купону в долларах. Хотя многие факторы указывали на дефолт страны в этот день, РФ все же смогла провести валютные выплаты благодаря исключению из санкций США, действовавшего до 25 мая.