В Правительстве решили не регулировать стоимость горючего и сказали каких цен ожидают

Оперативный штаб при Кабинете Министров решил временно отказаться от госрегулирования цен на бензин и дизель.

Об этом сообщила министер экономики Юлия Свириденко.

"Мы со стороны государства приостановим ценовое регулирование, чтобы операторы рынка могли насытить рынок необходимым ресурсом. Чтобы они могли весь доступный ресурс на европейском или даже европейском рынке транспортировать в Украину", - заявила она.

Свириденко добавила, что в правительстве ожидают, что предельные цены на дизтопливо будут не выше 58 грн, на бензин — не выше 52 грн.

По ее словам, если операторы рынка будут злоупотреблять положением, против них будут вводиться санкции.

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