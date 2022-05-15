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В ЕС придумали, как можно оплатить российский газ и не нарушить санкции – СМИ

Воскресенье, 15 мая 2022, 13:49 - Дана Гордийчук

Евросоюз подготовил проект рекомендаций для импортеров газа, чтобы они могли дальше покупать у РФ голубое топливо и не нарушать санкции.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на близких к процессу собеседников.

Так, в новых рекомендациях Еврокомиссия планирует отметить, что компании должны ясно заявить, что они считают свои обязательства выполненными после уплаты в евро или долларах в соответствии с действующими контрактами. Такие указания не мешают компаниям открывать счета в Газпромбанке и позволят покупать газ без нарушения санкций.

В пятницу на закрытом заседании Еврокомиссия сообщила государствам-членам, что обновленные инструкции разъясняют, что компании могут открывать счет в евро или долларах в Газпромбанке, как хочет Кремль. Однако в ЕС промолчали об открытии счета в рублях, хотя ранее чиновники блока отмечали, что открытие такого счета нарушит санкции. По словам собеседников агентства, обновленные рекомендации не учитывают этот конкретный вопрос.

Другим ключевым моментом в инструкции является то, что после оплаты компаниями газа в евро или долларах и оглашения своих обязательств выполненными, от них не могут требовать дальнейших действий со стороны России по платежу. При этом по кремлевскому механизму Газпромбанк конвертирует полученную валюту в рубли, после чего сами компании должны совершить уже рублевый платеж.

Напоминаем:

Евросоюз может вмешаться в энергетический рынок блока и ограничить цены на природный газ, если Россия, самый крупный поставщик ЕС, существенно ограничит или перекроет поток.

Несмотря на попытки Газпрома убедить покупателей в ЕС, что оплата газа рублями не нарушит санкции, в ЕС настаивают, что не изменили свою позицию и считают механизм нарушением.

Между тем, еще десять европейских компаний открыли рублевые счета для оплаты российского газа, причем, по словам премьера Италии, крупнейший импортер газа Германии уже рассчитался в рублях.

Президент РФ Владимир Путин в конце марта подписал указ по оплате странами Евросоюза газа в рублях.

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