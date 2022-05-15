ЕС может начать регулировать цены на газ – допускает ограничение цены

Евросоюз может вмешаться в энергетический рынок блока и ограничить цены на газ, если Россия, крупнейший поставщик ЕС, ограничит или перекроет поток.

Об этом сообщает Bloomberg с ссылкой на проект документа Еврокомиссии.

Такой шаг станет частью пакета мер по замене импорта российского газа после вторжения РФ в Украину. Документ должен рекомендовать согласовать общие принципы подготовки к чрезвычайной ситуации и нехватке газа в регионе или во всем ЕС, когда рынки газа больше не смогут соответствовать спросу и предложению.

В Евросоюзе растет обеспокоенность поставками российского газа, особенно на фоне прекращения прокачки в Польшу и Болгарию за отказ платить за голубое топливо. Блок заверил, что такой механизм нарушил санкции в результате привлечения к процессу Центрального банка РФ, операции с которым запрещены.

Если ситуация с газом станет критической, введение "потолка" цены (прайс-кепов) будет временным, а рыночная цена должна использоваться как можно дольше, говорится в проекте документа. Принятие Еврокомиссией ожидается 18 мая, но к тому времени он еще может претерпеть изменения.

Кроме того, документ содержит ряд краткосрочных мер по стабилизации рынка. В частности, правительствам хотят разрешить расширить регулирование розничных цен на природный газ, а сырьевым торговцам могут разработать механизм экстренной поддержки ликвидности для торговцев сырьевыми товарами и другие.

Планируется, что такие временные меры не продлятся дольше июня 2023 года.