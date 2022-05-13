Антимонопольщики проверят, не было ли сговора на рынке топлива

Антимонопольный комитет приступил к исследованию критической ситуации на рынке горючего – проверит, есть ли объективные причины для ограничения продаж на АЗС, имелся ли на рынке заговор.

Об этом идет речь в сообщении на сайте АМКУ.

Комитет отметил, что в течение двух недель мониторит ситуацию на рынках горючего из общедоступных источников, а также получает информацию от потребителей и органов власти.

"При этом поступающие данные являются противоречивыми. С одной стороны, вроде бы горючее имеющееся на рынке есть в достаточных объемах, а с другой мы наблюдаем, что отдельные операторы не осуществляют реализацию продукции через розничную сеть АЗС, а там, где продажи происходят – очереди могут достигать "нескольких километров", – пишут в ведомстве.

Как следствие, АМКУ проверит, соблюдают ли сети АЗС законодательство о защите экономической конкуренции. В частности, были ли/есть объективные причины для критической ситуации, сложившейся на АЗС, включая ограничение предложения в течение апреля - мая 2022 года, "или кризис мог быть вызван сговором крупнейших игроков рынка".

В рамках исследования АМКУ встретился с представителями крупнейших сетей автозаправочных станций в Украине.

Рекомендуем почитать: Очереди на заправках и бензин по 60 гривен: когда закончится дефицит

Напоминаем:

Уничтожение Кременчугского НПЗ, являвшегося основным производителем горючего в Украине, а также ряда крупных нефтебаз привели к нехватке горючего на АЗС. Ситуация должна уладиться в течение нескольких недель, пока рынок не перестроится на поставки из ЕС.

Проблема поставки топлива в Украину со стороны ЕС связана с пробками в портах Восточной Европы, для решения этого МИД работает над открытием зеленого коридора.

В ближайшее время Украина сможет благодаря польскому транзиту привлечь горючее из США, Нидерландов и других стран – сейчас через Польшу импортируется в три раза меньше возможностей.