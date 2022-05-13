На границе Украины сделают пункт пропуска только для импорта топлива

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В ближайшие дни на украинской границе один из пунктов пропуска начнет работу только для ввоза горючего в страну.

Об этом замминистра инфраструктуры Мустафа Найем рассказал в ходе экспертной дискуссии, организованной Экономической правдой и CASE Украина.

В результате перегруженности пограничных пропускных пунктов задерживается движение для грузовиков с горючим, ведь, несмотря на их первоочередность, не всегда существует физическая возможность ее обеспечить.

"Есть договоренность с пограничной службой: ближайшие дни реализовать вопрос того, что один из пропускных пунктов будет только для топлива - то есть там будет топливная полоса сделана", - рассказал Найем. В то же время он не уточнил, о каком пункте или границе с государством идет речь, чтобы не создавать лишнего ажиотажа.

Кроме того, чтобы разгрузить пограничные пункты в Мининфраструктуры, хотят некоторые пункты сделать только грузовыми. Так планируют поступить, например, с Краковцем и Ягодином на границе с Польшей.

Кроме того, в Краковке хотят возвести временные сооружения, которые позволит развести пассажирский и грузовой участок – это удастся сделать в течение одной-двух недель. В течение трех месяцев, временные сооружения можно заменить постоянными.

Просмотрите полную запись встречи по ссылке.

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Напоминаем:

Проблема поставки топлива в Украину со стороны ЕС связана с пробками в портах Восточной Европы, для решения этого МИД работает над открытием зеленого коридора.

Министерства инфраструктуры Украины и Польши достигли договоренности об отмене разрешений для всех перевозчиков, осуществляющих международные перевозки топлива.

В ближайшее время Украина сможет благодаря польскому транзиту привлечь горючее из США, Нидерландов и других стран – сейчас через Польшу импортируется в три раза меньше возможностей.