Немецкий министр назвал кражу украинского зерна Россией "отвратительной формой войны"

Министр сельского хозяйства Германии осудил хищение зерна Россией на востоке Украины и назвал это "отвратительной формой войны".

Об этом немецкий министр Джем Оздемир заявил в ходе встречи стран G7, Украины, Евросоюза, ОЭСР и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Штутгарте, посвященном влиянию войны на мировое продовольствие, сообщает AFP.

"Это особенно отвратительная форма войны, которую ведет Россия", – сказал Оздемир. Он заявил, что Россия "воровала, грабила, забирала себе зерно с Востока Украины" и назвал эти акты "экономической войной".

Оздеми ранее уже заявлял, что Путин "бессовестно использует украинские запасы пшеницы", а фермеров заставляют продавать запасы по смешным ценам, иначе "солдат Путина" просто заберет эти запасы.

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Напоминаем:

Аграрии из временно оккупированных регионов сообщают о случаях, когда кафиры воруют их имущество и запасы или заставляют продавать урожай за бесценок. Жители городов испытывают существенное удорожание продуктов в магазинах.

Российские захватчики уже вывезли несколько сот тысяч тонн зерна с временно оккупированных территорий в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях. Это зерно они попытались "проэкспортировать" в Египет

На этих территориях в фермерских запасах, которые формировались для посевных работ, а также для переработки (для изготовления муки, выпечки хлеба), находится около 1,5 млн. тонн зерновых.