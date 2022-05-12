Нефтегигант Shell продает свой российский бизнес "Лукойлу"

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Российская нефтяная компания "Лукойл" покупает у британско-нидерландского гиганта Shell 100% российского бизнеса, в частности сеть АЗС и завод смазочных материалов в Тверской области.

Об этом сообщает российское СМИ "Коммерсантъ" со ссылкой на прессслужбу "ЛУКойл".

Ранее отмечалось, что в рамках выхода с рынка РФ вместе с сетью АЗС Shell хочет избавиться от своего завода по производству смазочных материалов вместе с долгами – кредиты ООО "Шелл нефть", на балансе которого находятся АЗС и завод, достигают 9 млрд рублей (138 млн долларов ).

Соглашение будет завершено после получения согласования Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

В рамках соглашения более 350 работников российского дочернего предприятия Shell останутся трудоустроенными, но уже в структуре "Лукойла".

У Shell есть 411 АЗС в РФ, часть из которых принадлежит самой компании, а некоторые работают под брендом Shell на условиях франшизы. В начале марта компания объявила о поэтапном прекращении деятельности в России. Из-за увольнения из РФ компания была вынуждена списать 3,9 млрд долларов.

Напоминаем:

В начале мая стало известно, что Shell нашла покупателя своей сети автозаправочных станций в России. Самым вероятным вариантом на рынке называли именно "ЛУКойл".

Энергетический гигант Shell заявил, что исполнительные директора, управленческий и технический персонал Shell покинули российский нефтегазовый проект "Сахалин-2". Shell также полностью останавливает покупку нефти из России на спотовом рынке и работает над тем, чтобы исключить российскую нефть из поставок.

Также компания будет изымать нефтепродукты, трубопроводный газ и СПГ с российского рынка. То есть фактически свернет сеть АЗС в стране.