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Нафтогігант Shell продає російську мережу АЗС – ЗМІ

Четвер, 5 травня 2022, 22:31 - Дана Гордійчук
 
unsplash

Нафтова компанія Shell знайшла покупця на свою мережу автозаправних станцій у Росії – ним може стати "Лукойл".

Про це повідомляє російський Forbes з посиланням на джерело Forbes в англо-нідерландській компанії.

Про відповідне рішення співробітників російського офісу повідомили 5 травня. Угода наразі не підписана, сторони знаходяться в процесі переговорів. Водночас компанію-покупця Shell не розголошувала.

Представник Shell підтвердив Forbes, що компанія веде переговори з "незалежними зацікавленими сторонами". 

Зазначається, що Shell продає всі заправки разом з персоналом за умови, що співробітники отримуватимуть поточні зарплати до кінця року. В Росії у Shell більше 370 АЗС в 28 містах. Частина з них належить самої компанії, деякі працюють під брендом Shell на умовах франшизи.

Співрозмовник видання на паливному ринку зазначають, що бізнесом Shell зацікавилися кілька гравців, зокрема – "Лукойл", якого в російському офісі Shell вважають найбільш ймовірним покупцем.

Forbes зауважує, що разом із мережею АЗС Shell хоче позбутися свого заводу з виробництва мастильних матеріалів разом із боргами – кредити ТОВ "Шелл нефть", на балансі якого знаходяться АЗС і завод, сягають 9 млрд рублів (138 млн доларів).

У квартальній звітності компанії Shell повідомила, що витратила на поступовому виході з російського ринку 4,2 млрд доларів за перші три місяці року. 

Від російських активів збираються відмовлятися й інші нафтові гіганти. Зокрема, про такі плани заявляли ExxonMobil, BP і Equinor.

Нагадуємо:

Енергетичний гігант Shell заявив, що виконавчі директори, управлінський та технічний персонал Shell покинули російський нафтогазовий проєкт "Сахалін-2". Shell також повністю зупиняє купівлю нафти з Росії на спотовому ринку та працює над тим, аби повністю виключити російську нафту з поставок.

Також компанія поетапно вилучатиме нафтопродукти, трубопровідний газ та СПГ з російського ринку. Тобто, фактично, згорне мережу АЗС в країні.

 

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АЗС РФ компанії
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