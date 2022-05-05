Нафтогігант Shell продає російську мережу АЗС – ЗМІ
Нафтова компанія Shell знайшла покупця на свою мережу автозаправних станцій у Росії – ним може стати "Лукойл".
Про це повідомляє російський Forbes з посиланням на джерело Forbes в англо-нідерландській компанії.
Про відповідне рішення співробітників російського офісу повідомили 5 травня. Угода наразі не підписана, сторони знаходяться в процесі переговорів. Водночас компанію-покупця Shell не розголошувала.
Представник Shell підтвердив Forbes, що компанія веде переговори з "незалежними зацікавленими сторонами".
Зазначається, що Shell продає всі заправки разом з персоналом за умови, що співробітники отримуватимуть поточні зарплати до кінця року. В Росії у Shell більше 370 АЗС в 28 містах. Частина з них належить самої компанії, деякі працюють під брендом Shell на умовах франшизи.
Співрозмовник видання на паливному ринку зазначають, що бізнесом Shell зацікавилися кілька гравців, зокрема – "Лукойл", якого в російському офісі Shell вважають найбільш ймовірним покупцем.
Forbes зауважує, що разом із мережею АЗС Shell хоче позбутися свого заводу з виробництва мастильних матеріалів разом із боргами – кредити ТОВ "Шелл нефть", на балансі якого знаходяться АЗС і завод, сягають 9 млрд рублів (138 млн доларів).
У квартальній звітності компанії Shell повідомила, що витратила на поступовому виході з російського ринку 4,2 млрд доларів за перші три місяці року.
Від російських активів збираються відмовлятися й інші нафтові гіганти. Зокрема, про такі плани заявляли ExxonMobil, BP і Equinor.
Нагадуємо:
Енергетичний гігант Shell заявив, що виконавчі директори, управлінський та технічний персонал Shell покинули російський нафтогазовий проєкт "Сахалін-2". Shell також повністю зупиняє купівлю нафти з Росії на спотовому ринку та працює над тим, аби повністю виключити російську нафту з поставок.
Також компанія поетапно вилучатиме нафтопродукти, трубопровідний газ та СПГ з російського ринку. Тобто, фактично, згорне мережу АЗС в країні.
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