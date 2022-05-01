РФ пытается привлечь другие страны для обхода санкционных ограничений – разведка

РФ пытается привлечь другие страны для минимизации разрушительных последствий экономических санкций – в частности, по данным военной разведки Украины, РФ планирует организовать в странах ОДКБ производство составных частей к российской продукции военного и двойного назначения.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины в Telegram.

"Под влиянием международных экономических санкций экономика россии уже ощутимо деградирует. Особенно страдают отрасли, зависимые от технологий и комплектующих иностранного производства.

Во избежание санкционных ограничений россия, имея тесные взаимосвязи в рамках экономических и других союзов и объединений, пытается привлечь третьи страны", - заявляют в разведке.

Так, по данным военной разведки Украины, РФ планирует организовать в странах ОДКБ производство составных частей для российской продукции военного и двойного назначения, прежде всего нуждающейся в использовании иностранных комплектующих.

Кроме того, это усугубит экономическую зависимость стран членов ОДКБ от РФ, что также отвечает интересам Кремля, добавляют в ГУР МО.

Москва также ведет переговоры с Грузией, Арменией и Азербайджаном для реэкспорта российской продукции на международные рынки.

"Снабжение планируется осуществлять под видом грузинской, армянской и азербайджанской продукции и экспортировать ее в третьи страны. На территории этих стран уже создано более 200 компаний.

Армения создает благоприятные условия для ведения бизнеса российскими компаниями, прежде всего, в IТ-сфере. С начала широкомасштабной агрессии России против Украины в Армению прибыло около 85 тыс российских граждан и 113 IТ-компаний. Российские граждане создали около 1 тыс частных предприятий и более 250 ООО на территории Армении, которые будут платить налоги в бюджеты обеих стран – Армении и России", - заявляют в разведке.

Там добавляют, что ведущий российский производитель средств противовоздушной обороны – АО "Ульяновский механический завод" – привлекает Казахстан для получения комплектующих немецкого производства.

До вторжения Россия закупала немецкую продукцию, необходимую для производства/модернизации ЗРК типа "Бук" и зенитных пушечно-ракетных комплексов типа "Тунгуска", а поставки этой продукции в условиях усиления санкций стали невозможны.

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Напомним:

Главное управление разведки Минобороны заявляет, что в РФ производство зенитно-ракетных комплексов на паузе, а работников заводов отправляют в отпуск или на войну.

Корабельные в России не могут производить военные корабли из-за нехватки иностранных комплектующих и тяжелого финансового положения.

Экономическая правда