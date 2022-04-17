Производство российских ЗРК на паузе, работников заводов отправляют в отпуск или на войну – разведка

Главное управление разведки Минобороны заявляет, что в РФ производство зенитно-ракетных комплексов на паузе, а работников заводов отправляют в отпуск или на войну.

Об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны Украины в Facebook.

"Производственные мощности "Ульяновского механического завода" (АО "УМС", Ульяновск) фактически остановлены. "УМЗ" – производитель радиолокационных систем и средств противовоздушной обороны ближней и средней дальности для сухопутных войск ВС РФ (ЗРК "Бук", ЗРК "Куб", ЗГРК "Тунгуска").

Причины критического состояния производства - использование большого количества комплектующих и электронных компонентов в изготовлении продукции военного назначения. До недавнего времени основным поставщиком российского ВПК была Германия. Но с началом вторжения на территорию Украины любое сотрудничество было прекращено", - заявляют в разведке.

При этом, по словам сотрудников, продолжать производство собственными силами завод не в состоянии, поскольку в ходе технологического процесса не используется "практически ничего российского".

"Сейчас руководство завода ищет возможности обойти санкции и наладить поставки через третьи страны (в частности, Казахстан). Но такие схемы приводят к значительному подорожанию комплектующих из-за необходимости платить за услуги странам-посредникам.

Но это не предусмотрено бюджетом и увеличить его нет возможности", – добавляет ГУР МО.

Работникам заводов предоставляют выбор: идти в неоплачиваемый отпуск или подписывать контракт с вооруженными силами для участия в войне в Украине.

"Рекомендуемая должность – "оператор-наводчик" ЗРК "Бук". Предлагаемая зарплата – 50000 рублей в месяц", - отметили в Главном управлении разведки Минобороны.

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Напомним:

Корабельные в России не могут производить военные корабли из-за нехватки иностранных комплектующих и тяжелого финансового положения.

Экономическая правда