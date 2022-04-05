Фирташ про вторжение РФ: начало катастрофы Путина
Олигарх Дмитрий Фирташ, который находиться в Австрии и оспаривает экстрадицию в США заявил, что российское вторжение в Украину является "колоссальной ошибкой" и началом собственной катастрофы Путина.
Об этом он сказал в интервью Ö1-Morgenjournal.
"С момента обретения Украиной независимости ни одному украинскому политику не удалось объединить страну так, как это сделал Путин, — вопреки интересам России и вопреки своим собственным", - заявил Фирташ.
Напоминаем:
Ранее в пресс-службе Group DF передали заявление Фирташа в котором олигарх категорически осудил вторжение России в Украину.
Фирташ потерпел очередное поражение в австрийских судах и находится в шаге от экстрадиции в США, где его ожидает уголовное производство по подозрению в коррупции.
Фирташа задержали в Австрии в марте 2014 году на запрос американских следователей, но выпустили под залог в 125 миллионов евро и с тех пор он оспаривает свою экстрадицию в США.
США обвиняет Фирташа в даче взятки в размере 18,5 миллионов долларов за лицензию на разработку титановых месторождений в Индии вне конкурса. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.
Фирташ стал известен после появления скандальной компании "Росукрэнерго" - газового посредника между Россией и Украиной. Известность ему принесла также его война с экс-премьером Юлией Тимошенко.
Узнать больше:
"Битва за Вашингтон. Лобби Дмитрия Фирташа"
50 лет и конфискация. Что грозит Фирташу в случае экстрадиции в США
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