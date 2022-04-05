Фирташ про вторжение РФ: начало катастрофы Путина

Олигарх Дмитрий Фирташ, который находиться в Австрии и оспаривает экстрадицию в США заявил, что российское вторжение в Украину является "колоссальной ошибкой" и началом собственной катастрофы Путина.

Об этом он сказал в интервью Ö1-Morgenjournal.

"С момента обретения Украиной независимости ни одному украинскому политику не удалось объединить страну так, как это сделал Путин, — вопреки интересам России и вопреки своим собственным", - заявил Фирташ.

Напоминаем:

Ранее в пресс-службе Group DF передали заявление Фирташа в котором олигарх категорически осудил вторжение России в Украину.

Фирташ потерпел очередное поражение в австрийских судах и находится в шаге от экстрадиции в США, где его ожидает уголовное производство по подозрению в коррупции.

Фирташа задержали в Австрии в марте 2014 году на запрос американских следователей, но выпустили под залог в 125 миллионов евро и с тех пор он оспаривает свою экстрадицию в США.

США обвиняет Фирташа в даче взятки в размере 18,5 миллионов долларов за лицензию на разработку титановых месторождений в Индии вне конкурса. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.

Фирташ стал известен после появления скандальной компании "Росукрэнерго" - газового посредника между Россией и Украиной. Известность ему принесла также его война с экс-премьером Юлией Тимошенко.

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"Кто такой господин Фирташ?"