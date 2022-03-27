Еще один проигранный суд: Фирташ в шаге от экстрадиции в США
Олигарх Дмитрий Фирташ потерпел очередное поражение в австрийских судах и находится в шаге от экстрадиции в США, где его ожидает уголовное производство по подозрению в коррупции.
Об этом сообщает DW.
Земельный суд Вены по уголовным делам отказал Фирташу в повторном рассмотрении дела о допустимости экстрадиции в США, где его ожидает рассмотрение производства о коррупции - это изданию сообщили в пресс-службе суда 25 марта, подтвердив информацию венской газеты Der Standard.
По данным газеты, решение было принято еще 16 марта. До 30 марта у Фирташа есть время подать апелляцию на решение первой инстанции.
Напомним:
Фирташа задержали в Австрии в марте 2014 году на запрос американских следователей, но выпустили под залог в 125 миллионов евро и с тех пор он оспаривает свою экстрадицию в США.
США обвиняет Фирташа в даче взятки в размере 18,5 миллионов долларов за лицензию на разработку титановых месторождений в Индии вне конкурса. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.
Фирташ стал известен после появления скандальной компании "Росукрэнерго" - газового посредника между Россией и Украиной. Известность ему принесла также его война с экс-премьером Юлией Тимошенко.
Узнать больше:
"Битва за Вашингтон. Лобби Дмитрия Фирташа"
50 лет и конфискация. Что грозит Фирташу в случае экстрадиции в США
Экономическая правда
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