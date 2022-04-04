Продолжающий работать в РФ "Ашан" в Украине потерял 50% товарооборота

Французская торговая сеть Auchan, которая выбрала не уходить из России, в Украине получила регресс в товарообороте 50%, а ожидаемый ущерб – 150 мільйонів за березень.

Об этом в компании сообщили изданию forbes.

"Во втором квартале, скорее всего, будем регрессировать в товарообороте на 50%, а ежемесячный ущерб будет на уровне марта", - отметили там.

Однако по их мнению, ситуация может ухудшаться из-за отсутствия большого количества товаров, прекращения работы поставщиков, сложности с поставкой на восток страны, проблем с импортом и снижения покупательной способности украинцев.

Напоминаем:

Гендиректор Auchan Ив Клод заявил, что сеть продолжит работу в России, так как "действует в интересах гражданского населения".

С 21 марта 2022 года сеть супермаркетов "Сільпо" временно закрывает 31 магазин в Киеве и области, в Черниговской области. А "АТБ-Маркет" оставила работающими 34 "опорных" супермаркета в Киеве, остальные временно закрыла.