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АТБ тоже временно закрывает десятки магазинов в Киеве

Понедельник, 21 марта 2022, 13:09
 
Aleksandr Gusev/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Сеть супермаркетов "АТБ-Маркет" оставила работающими 34 "опорных" супермаркета в Киеве, остальные временно закрыла.

Об этом сообщили в пресс-службе "АТБ-маркет" Экономической правде.

"На сегодня по городу Киев работает 34 магазина торговой сети АТБ, которые по максимуму обеспечены продуктами питания и товарами первой необходимости. Временно закрыты магазины только в местах, где ведутся активные боевые действия", – заявили в пресс-службе.

По данным Rau, в 2018 году в Киеве насчитывалось более 130 магазинов АТБ. На вопрос об общем количестве супермаркетов в Киеве в пресс-службе АТБ не ответили.

В компании добавили, что с логистикой проблем не испытывают, не считая мест проведения боевых действий.

С перечнем работающих магазинов сети АТБ можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, с 21 марта 2022 года сеть супермаркетов "Сільпо" временно закрывает 31 магазин в Киеве и области, в Черниговской области.

Экономическая правда

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АТБ-маркет продукты Киев ритейл

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