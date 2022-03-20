Сеть "Сільпо" временно закрывает 23 магазина в Киеве

Yuliia Ovsyannikova/ Ukrinform/Future Publishing via Getty Images

С 21 марта 2022 года сеть супермаркетов "Сільпо" временно закрывает 34 магазина в Киеве и области, в Житомирской и Черниговской областях.

Об этом сообщила пресс-служба Fozzy Group в комментарии ЭП.

"В связи с военными действиями мы перестраиваем наши логистические маршруты и налаживаем снабжение. Как только сможем полноценно обеспечивать поставки – мы сразу откроем магазины", – говорится в сообщении.

В то же время на этой территории продолжают работать 112 супермаркетов, добавили в пресс-службе. Актуальный список работающих супермаркетов можно найти по ссылке.

Временно не будут работать следующие магазины:

КИЕВ Антоновича, 165 Булгакова, 11 Вышгородская, 21 Героев Сталинграда пр-т, 8А Дорогожицкая, 2 Жилянская, 107 Западынская, 15А Коновальца, 26А Магнитогорская, 1А Малиновского, 34 Маяковского пр-т, 43/2 Милославская, 10А Минский пр-т, 4А Оболонский пр-т, 1Б Оболонский пр-т, 36Б Оленивская, 3 Воздухофлотский пр-т, 66 Радужная, 8 (закрыто с 20/03) Сагайдачного, 41 Скляренко, 17 Срибнокильская, 3Г Чоколовский б-р, 8 Шептицкого, 4А КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ БОРИСПОЛЬ Киевский путь, 67 БРОВАРЫ Киевская, 156 ВАСИЛЬКОВ Грушевского, 19 ВИТА-ПОЧТОВАЯ Звенигородская, 200Д СЛАВУТИЧ Привокзальная, 5 СОФИЕВСКАЯ БОРЩАГОВКА Киевская, 1/102 СОФИЕВСКАЯ БОРЩАГОВКА Небесной Сотни пр-т, 24/83 ФАСТОВ Соборная, 42 ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ МАЛИН Грушевского, 43 ЧЕРНИГОВ И ОБЛАСТЬ ЧЕРНИГОВ Защитников, 9 ОСТЕР Хмельницкого, 54

Экономическая правда