Сеть "Сільпо" временно закрывает 23 магазина в Киеве
С 21 марта 2022 года сеть супермаркетов "Сільпо" временно закрывает 34 магазина в Киеве и области, в Житомирской и Черниговской областях.
Об этом сообщила пресс-служба Fozzy Group в комментарии ЭП.
"В связи с военными действиями мы перестраиваем наши логистические маршруты и налаживаем снабжение. Как только сможем полноценно обеспечивать поставки – мы сразу откроем магазины", – говорится в сообщении.
В то же время на этой территории продолжают работать 112 супермаркетов, добавили в пресс-службе. Актуальный список работающих супермаркетов можно найти по ссылке.
Временно не будут работать следующие магазины:
КИЕВ
Антоновича, 165
Булгакова, 11
Вышгородская, 21
Героев Сталинграда пр-т, 8А
Дорогожицкая, 2
Жилянская, 107
Западынская, 15А
Коновальца, 26А
Магнитогорская, 1А
Малиновского, 34
Маяковского пр-т, 43/2
Милославская, 10А
Минский пр-т, 4А
Оболонский пр-т, 1Б
Оболонский пр-т, 36Б
Оленивская, 3
Воздухофлотский пр-т, 66
Радужная, 8 (закрыто с 20/03)
Сагайдачного, 41
Скляренко, 17
Срибнокильская, 3Г
Чоколовский б-р, 8
Шептицкого, 4А
КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ
БОРИСПОЛЬ Киевский путь, 67
БРОВАРЫ Киевская, 156
ВАСИЛЬКОВ Грушевского, 19
ВИТА-ПОЧТОВАЯ Звенигородская, 200Д
СЛАВУТИЧ Привокзальная, 5
СОФИЕВСКАЯ БОРЩАГОВКА Киевская, 1/102
СОФИЕВСКАЯ БОРЩАГОВКА Небесной Сотни пр-т, 24/83
ФАСТОВ Соборная, 42
ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
МАЛИН Грушевского, 43
ЧЕРНИГОВ И ОБЛАСТЬ
ЧЕРНИГОВ Защитников, 9
ОСТЕР Хмельницкого, 54
Экономическая правда
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