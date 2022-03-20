Все разделы
Укр / Рус

Сеть "Сільпо" временно закрывает 23 магазина в Киеве

Воскресенье, 20 марта 2022, 19:33
 
Yuliia Ovsyannikova/ Ukrinform/Future Publishing via Getty Images

С 21 марта 2022 года сеть супермаркетов "Сільпо" временно закрывает 34 магазина в Киеве и области, в Житомирской и Черниговской областях.

Об этом сообщила пресс-служба Fozzy Group в комментарии ЭП.

"В связи с военными действиями мы перестраиваем наши логистические маршруты и налаживаем снабжение. Как только сможем полноценно обеспечивать поставки – мы сразу откроем магазины", – говорится в сообщении.

В то же время на этой территории продолжают работать 112 супермаркетов, добавили в пресс-службе. Актуальный список работающих супермаркетов можно найти по ссылке.

Временно не будут работать следующие магазины:

КИЕВ

Антоновича, 165

Булгакова, 11

Вышгородская, 21

Героев Сталинграда пр-т, 8А

Дорогожицкая, 2

Жилянская, 107

Западынская, 15А

Коновальца, 26А

Магнитогорская, 1А

Малиновского, 34

Маяковского пр-т, 43/2

Милославская, 10А

Минский пр-т, 4А

Оболонский пр-т, 1Б

Оболонский пр-т, 36Б

Оленивская, 3

Воздухофлотский пр-т, 66

Радужная, 8 (закрыто с 20/03)

Сагайдачного, 41

Скляренко, 17

Срибнокильская, 3Г

Чоколовский б-р, 8

Шептицкого, 4А

КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

БОРИСПОЛЬ Киевский путь, 67

БРОВАРЫ Киевская, 156

ВАСИЛЬКОВ Грушевского, 19

ВИТА-ПОЧТОВАЯ Звенигородская, 200Д

СЛАВУТИЧ Привокзальная, 5

СОФИЕВСКАЯ БОРЩАГОВКА Киевская, 1/102

СОФИЕВСКАЯ БОРЩАГОВКА Небесной Сотни пр-т, 24/83

ФАСТОВ Соборная, 42

ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАЛИН Грушевского, 43

ЧЕРНИГОВ И ОБЛАСТЬ

ЧЕРНИГОВ Защитников, 9

ОСТЕР Хмельницкого, 54

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

продукты ритейл Киев

powered by lun.ua
Материалы по теме
"Себя мы точно прокормим": Украина обеспечена продовольствием на два года вперед – ОП 20 марта 2022, 09:40
Где больше всего жалуются на необоснованное завышение цен – данные БЭБ 18 марта 2022, 18:34
Стартап россиян по доставке еде обанкротился в США 18 марта 2022, 13:01
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте