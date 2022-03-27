"Ашан" продолжит работать в России – гендиректор

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Гендиректор Auchan Ив Клод заявил, что сеть продолжит работу в России, так как "действует в интересах гражданского населения".

Об этом он заявил изданию Le Journal du Dimanche.

Так Клод ответил на призыв президента Украины Владимира Зеленского к французским компаниям уйти с российского рынка.

По словам гендиректора Auchan, в нынешнее время "бесполезно натравливать людей друг на друга", поэтому сеть магазинов продолжит выполнять свою основную миссию и "кормить население двух стран, выпекать свежий хлеб для украинцев и для россиян, что на данный момент жизненно необходимо".

"Я готов принять общественное мнение, которое с нами не согласно. Нас легко критиковать, но мы есть, мы открыты и действуем для гражданского населения", – заявил Клод.

Комментируя призыв Зеленского к французским компаниям уйти из России, Клод подчеркнул, что уважает президента Украины, но считает его слова о поддержке французскими компаниями войны России в Украине несправедливыми.

Другие французские компании, в том числе Danone, "Леруа Мерлен" и "Декатлон" также не планируют прекращать работу в России, сказал глава Союза французских предпринимателей Жоффруа Ру де Безье.