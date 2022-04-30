"Роскосмос" прекратит работу на МКС, но когда - не говорит

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"Роскосмос" принял дату окончания работы России на Международной космической станции, но называть ее публично отказался.

Об этом сообщает кремлевское СМИ РИА со ссылкой на слова гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина.

Свои предложения "Роскосмос" направил российскому правительству и президенту, решение уже принято. "Мы не обязаны о нем говорить публично", - заявил Рогозин. Он добавил, что Россия предупредит партнеров на МКС за год до окончания работы, как это предусмотрено международными обязательствами.

Ранее корпорация сообщила о намерении остановить сотрудничество с космическими агентствами США и ЕС из-за введенных санкций, в том числе прекратить сотрудничество на Международной космической станции (МКС).

Отметим, что в середине марта ЕКА в контексте санкций против РФ сообщало, что программа Международной космической станции продолжает работать номинально: "Основная цель – продолжение безопасной работы МКС, включая безопасность экипажа".

Напоминаем:

Европейское космическое агентство прекращает сотрудничество с Россией на ряде космических миссий на Луне и признало невозможным продолжение сотрудничества "Роскосмосом" по миссии ExoMars по исследованиям на поверхности Марса.