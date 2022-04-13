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ЄКА припиняє співпрацю з Росією за місіями на Місяці

Середа, 13 квітня 2022, 18:03 - Дана Гордійчук

Європейське космічне агентство припиняє співпрацю з Росією на низці космічних місій на Місяці.

Про це повідомила пресслужба агентства.

Йдеться про місії "Луна-25", "Луна-26" і "Луна-27". 

"Як і у випадку з ExoMars, російська агресія проти України та введені внаслідок цього санкції є фундаментальною зміною обставин і унеможливлюють реалізацію запланованої місячної співпраці", – йдеться у заяві.

Також зазначається, що можливість другого польоту вже забезпечена разом із місією NASA Commercial Lunar Payload Services в рамках пакету для розвідки потенційних корисних копалин на Місяці PROSPECT (спочатку планувалося для Luna-27). 

Альтернативна можливість польоту для тестування навігаційної камери ЄКА, відомої як PILOT-D (спочатку планувалась для Luna-25), вже закуповується у комерційного постачальника послуг.

Хоча всі елементи місії ExoMars Rover пройшли перевірку готовності до польоту, оскільки співробітництво з Роскосмосом на ExoMars призупинено, місія не буде запущена у вересні цього року. Зараз під керівництвом Thales Alenia Space з Італії проводиться швидка оцінка варіантів для подальшого розвитку.

Нагадуємо:

Європейське космічне агентство визнало неможливим продовження співпраці "Роскосмосом" щодо місії ExoMars з досліджень на поверхні Марса.



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