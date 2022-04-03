Отказ от российского газа и продолжение "рублевого" шантажа: итоги на экономическом фронте

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За почти 40 дней войны против Украины российская экономика пережила панику, шок, принятие и даже успела несколько оправиться от нанесенных санкциями ударов.

Несмотря на арест активов центрального банка россии, резервов для поддержки экономики в россии все еще много. Не в последнюю очередь благодаря энергетическому кризису, наступившему в мире накануне начала военной агрессии против Украины. И в которой россия сыграла не последнюю роль.

Кажется, что россияне уже смирились с тем, что их экономика накрывается железным занавесом. Но мир еще имеет возможность превратить этот "занавес" в "медный таз". Первые шаги в этом направлении уже сделали некоторые европейские партнеры Украины.

Чем запомнились 3 и 4 апреля для экономики агрессора?

Эмбарго и торговля в рублях

Жесткие санкции Запада против российского центробанка и финансовой системы, хоть и обрушили курс рубля в начале марта, однако не сдержали его укрепление во второй половине месяца. Укрепляться российской валюте помогают рекордные цены на газ и нефть, которые рф, хоть и с препятствиями, однако продолжает продавать за границу.

По подсчетам Bloomberg, россия в 2022 году может получить от экспорта своих энергоносителей 321 млрд долларов, а профицит ее внешней торговли, несмотря на санкции, составит 240 млрд долларов.

Этих валютных поступлений хватит вполне, как для поддержания стабильности финансовой системы агрессора, так и для того, чтобы чувствовать себя достаточно уверенными в экономическом плане, чтобы продолжать военную агрессию против Украины.

Сейчас же самоуверенность россии в своей экономике настолько велика, что россия позволяет себе шантажировать Европу, заставляя ее идти на нарушение собственных санкций и условий газовых контрактов и покупать газ за рубли.

У этого шантажа уже есть первые жертвы. Это, например, Словакия, министр экономики которой выразил готовность пойти на уступки кремлю.

"Чтобы не отказываться от газа, мы будем платить российской валютой, если не договоримся о другом", - заявил он.

В дальнейшем же россия планирует перевести на рубли торговлю не только газом, но и другими своими товарами.

Это прототип системы. Не сомневаюсь, что он будет распространен на новые группы товаров", — заявили в кремле.

Правда, в ЕС и G7 уже официально сообщали о том, что не собираются платить рублями за российский газ, не говоря уже о других менее критических товарах. Эту же позицию еще раз решили подчеркнуть в Польше.

"Мы не поддадимся такому шантажу. В то же время, я призываю канцлера Германии, канцлера Австрии и других также не поддаваться на шантаж Путина", — ответил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции 2 апреля.

Именно на энергетическом поле боя будет решаться будущее российской экономики и ее способность продолжать агрессию против Украины и других соседей.

Первыми победами сил добра здесь можно считать смелую позицию стран Балтии – Литвы, Латвии и Эстонии – первыми решили полностью отказаться от голубого топлива из страны-агрессора.

Первым об отказе сообщила Литва.

"Мы первая страна Европейского Союза среди стран-импортеров "Газпрома", которая обрела независимость от поставок российского газа, и это результат долгосрочной последовательной энергетической политики и своевременных инфраструктурных решений", — заявил министр энергетики страны Дайнюс Крейвис.

Ранее и другие страны Восточной Европы, а также Германия сообщали о готовности к существенному сокращению поставок российского газа.

От того, готовы ли эти страны перейти от заявлений к конкретным шагам на пути к уменьшению энергетической зависимости от россии, будет зависеть экономическое будущее агрессора и мира на континенте.

Не только санкции, но и "самосанкции"

С продолжением войны у России появляется все больше проблем с логистикой. Это касается не только пассажирских, но и грузовых перевозок. Причем логистика россии страдает не только из-за санкций и их последствий, но уже и иногда из-за "самосанкции" компаний.

Так, в последнее время поставщики топлива в ключевых пунктах дозаправки в Средиземном море перестали обслуживать суда под российским флагом. Это значительный удар по российскому экспорту, а особенно по экспорту нефти, поскольку невозможность дозаправки создает серьезные логистические проблемы для российских нефтяных танкеров, следующих из балтийских портов в Азию.

Одной из причин, конечно, санкции, которые создают препятствия для российских транспортеров платить за топливо в валюте. Но есть и другая причина.

Так компании отказываются заключать контракты с российскими контрагентами еще до того, как это будет запрещено в рамках санкционной политики. Правительство Испании, к юрисдикции которой принадлежит один из ключевых средиземноморских центров дозаправки, подтвердило, что поставщики топлива могут принимать ограничительные меры по России по собственному усмотрению.

Такой морской бойкот заставляет российские суда предпринимать крайние меры. Только за март количество судов, сменивших российский флаг на флаг других юрисдикций, втрое превысило обычный среднемесячный показатель. Впервые с 2020 количество "открестившихся" кораблей от флага страны-агрессора достигло двузначного уровня – 18 судов, 11 из которых – грузовые.

Некоторые суда идут еще дальше и отключают обязательные системы навигации в тех водах, где могут возникнуть проблемы из-за санкций, чем создают угрозу и себе, и другим участникам морского движения.

Не покидают россию и проблемы с авиасообщением. В конце недели венгерский лоукостер WizzAir разгребал скандал из-за появления в системе бронирования билетов компании билетов в Москву и Санкт-Петербург. После публичных обвинений, компания вернулась к своей предыдущей позиции и заверила, что прекращает авиасообщение из России минимум до 30 октября.