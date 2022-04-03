Кремль распространит "рублевую схему оплаты" на весь экспорт – медиа

Кремль заявил, что схема расчетов в рублях за природный газ является прототипом, который Россия распространит на другие основные статьи экспорта.

Об этом пишет Reuters.

"Это прототип системы. Не сомневаюсь, что он будет распространен на новые группы товаров", – заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков о системе оплаты рублем за газ.

Сроков для такого шага он не назвал.

Песков сказал, что решение Запада заморозить резервы центрального банка на сумму 300 миллиардов долларов было "грабежом", который уже ускорил бы отказ от использования доллара США и евро в качестве мировых резервных валют.

Кремль, по его словам, хотел, чтобы новая система заменила контуры Бреттон-Вудской финансовой архитектуры, созданной западными государствами в 1944 году.