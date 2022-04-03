С начала апреля природный газ из РФ перестал поступать в страны Балтии

С начала апреля в страны Балтии – Латвию, Литву и Эстонию – больше не поступает природный газ из России.

Об этом заявил глава правления оператора системы природного газа Conexus Baltic Grid Улдис Барисс, пишет Jauns.lv.

По словам главы Conexus, заявление РФ о том, что ее природный газ можно оплачивать только в российских рублях, является сигналом о необходимости быстрого уменьшения зависимости от России, на которое больше нельзя полагаться.

"Если еще были сомнения, можно ли рассчитывать на российские поставки, эти события четко свидетельствуют о том, что с точки зрения надежности полагаться на них фактически больше нельзя", - заявил Барисс.

Он отметил, что в настоящее время в хранилище есть необычное для этого периода количество газа - 7,6 терават-часов, это почти столько же, сколько Латвия потребляет в зимние месяцы. Поэтому нет повода для беспокойства в ближайшие месяцы, добавил Барисс.

Напомним:

Литва первой из стран Евросоюза полностью отказалась от импорта российского газа.

Экономическая правда