Глава Минфина Японии: Усиление санкций против РФ – единственный путь

В японском правительстве подчеркивают что усиление санкций против России на сегодняшний день является "единственным путем".

Об этом в эфире телеканала NHK заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда, пишет Bloomberg.

По словам министра, из-за замораживания активов и запрета на экспорт российская экономика не восстанавливается, и "это факт".

Он добавил, что дополнительные меры будут рассмотрены в сотрудничестве с международным сообществом.

Хагиуда отметил, что ослабление санкций станет возможным "только на той стадии, когда мир в регионе будет очевиден".

Напомним:

Три крупнейших банка Японии объявили, что прекратят долларовые операции и денежные переводы с российским Сбербанком из-за санкций США.

Правительство Японии намерено отменить торговый статус "наиболее благоприятствуемой нации" для России в рамках дополнительных санкций в связи с войной в Украине.

Правительство Японии намерено усилить санкции против России, запретив экспорт в эту страну еще 57 наименований технологичной продукции.

Правительство Японии заморозит активы еще 4 российских банков после последних финансовых санкций ЕС против РФ, введенных в ответ на вторжение России в Украину.

Экономическая правда