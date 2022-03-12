Япония запретила экспорт технологической продукции в Россию

Правительство Японии намерено усилить санкции против России, запретив экспорт в эту страну еще 57 наименований технологичной продукции.

Об этом сообщает NHK.

Первый запрет был введен в ответ на оккупацию Россией украинского Крыма.

Нынешний список охватывает только предметы, которые могут быть использованы в военных целях. В пятницу же японское правительство обновило его, добавив 31 товар, в том числе полупроводники, коммуникационное оборудование, сенсоры, радары и шифровальные аппараты. Также добавлены 26 технологий, в частности программное обеспечение.

Новые ограничения вступят в силу в следующую пятницу.

Отмечается, что исключение будет сделано для экспорта в гуманитарных целях.

Кроме того, правительство Японии также приняло решение ввести дополнительные санкции в отношении Беларуси, заморозив активы трех белорусских банков.