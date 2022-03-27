Крупнейшие банки Японии остановили долларовые операции со "Сбербанком"
Три крупнейших банка Японии объявили, что прекратят долларовые операции и денежные переводы с российским Сбербанком из-за санкций США.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на японские медиа.
Решение о прекращении долларовых операций было принято MUFG Bank, Mizuho Bank и Sumitomo Mitsui Banking Corp.
По словам источников, срыв их долларовых операций с российским банком, вероятно, заставит японские компании, ведущие бизнес в России, искать альтернативные способы урегулирования платежей, вроде использования банков за пределами США.
Соединенные Штаты добавили Сбербанк в свой санкционный список в феврале, и запрет на долларовые операции с банком вступит в силу в субботу.
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