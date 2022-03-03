Япония заморозит активы еще четырех российских банков

Правительство Японии заморозит активы еще 4 российских банков после последних финансовых санкций ЕС против РФ, введенных в ответ на вторжение России в Украину.

Об этом пишет Kyodo.

"Этот шаг был предпринят через день после того, как ЕС заявил, что его члены согласились исключить семь российских банков из ключевой международной платежной сети SWIFT. Токио ранее решило заморозить активы трех других банков", - говорится в сообщении.

В правительстве заявили, что Япония поддерживает решение ЕС и "введет санкции вместе с другими членами Группы Семи". Ограничения Японии будут введены в действие со 2 апреля, говорят в Минфине.

"Четыре банка – это второй по величине российский банк ВТБ, Банк Открытие, Совкомбанк и Новикомбанк. По данным министерства, банки имеют тесные отношения с правительством России", - пишет издание.

Кроме банков, правительство заморозило активы еще 18 российских чиновников, семи высших должностных лиц Беларуси, включая президента Александра Лукашенко и министра обороны Виктора Хренина, а также двух организаций.

Правительство также заявило, что введет более жесткие меры по экспортному контролю для Беларуси.

Напомним:

Евросоюз отключает семь российских банков от системы SWIFT и запрещает гражданам и компаниям передавать России банкноты евро.

Евросоюз запрещает использование международной системы SWIFT для банка Открытие, "Новикомбанка", "Промсвязьбанка", "Банка Россия", "Совкомбанк", "ВНЕШЕКОНОМБАНКА" (ВЭБ) и ВТБ БАНКА".

Этот запрет вступит в силу в десятый день после публикации в Официальном журнале ЕС (т.е. с 12 марта). Она также будет распространяться на любое юридическое лицо или организацию, зарегистрированную в России, чьи имущественные права принадлежат более чем на 50% вышеупомянутых банков.

Кроме того, европейским юридическим и физическим лицам запрещено участвовать в любых будущих проектах Фонда прямых инвестиций, санкции на которые ранее уже наложены Британия и США.

Также Евросоюз запрещает продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты в евро в Россию или любое физическое или юридическое лицо, юридическое лицо или орган в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в России.

Заметим, что послы ЕС наконец решили не включать в SWIFT такие российские банки как Сбербанк, наиболее кредитора страны, и Газпромбанк.

Отключение от SWIFT означает, что эти банки не смогут производить международные расчеты, денежные переводы из России или в Россию (в частности, от трудовых мигрантов). Основной удар это нанесет по российской промышленности. К системе подключены все крупные русские банки во всех уголках страны.

Подробно о том, что это значит для агрессора: Отключение РФ от SWIFT: сколько заплатят россияне за вторжение в Украину

Экономическая правда