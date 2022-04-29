Дефицит горючего на АЗС решится в течение недели, цены несколько возрастут – вице-премьерка
Благодаря законтрактованным объемам на территории Западной Европы, проблема с дефицитом топлива на автозаправочных станциях будет решена в течение недели, но цены несколько возрастут.
Об этом заявила первая вице-премьер-министерка экономики Юлия Свириденко.
Она констатировала, что на этой неделе образовался временный ощутимый дефицит горючего на АЗС в отдельных регионах Украины.
Причиной стало то, что в течение последних трех недель Россия "наносила сокрушительные удары по топливной инфраструктуре Украины". В частности, уничтожен Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, являвшийся основным производителем горючего в Украине, а также ряд крупных нефтебаз операторов рынка со значительными запасами горючего.
Она заявила, что целью агрессора было остановить экономику Украины из-за искусственного создания дефицита горючего. Однако, добавила чиновник, правительство с начала войны ежедневно сотрудничает с операторами рынка для обеспечения населения и предприятий нефтепродуктами.
"В течение следующих 7 дней дефицит будет ликвидирован, поскольку операторы имеют законтрактованные объемы на территории Западной Европы. И сейчас мы решаем вопрос их ввоза на территорию Украины", – заявила она.
Увеличение затрат на логистику из-за сложных маршрутов и использования нескольких видов транспорта приведет к незначительному удорожанию нефтепродуктов.
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Напоминаем:
В марте Верховная Рада приняла закон о дополнительных налоговых стимулах для поддержки бизнеса во время войны, который, в частности, предусматривает нулевую ставку акциза на бензин, дизельное горючее и сжиженный газ, а также снижение НДС с 20% до 7%.
В пятницу стало известно, что Рада отказалась от предварительной инициативы вернуть акцизный налог на горючее и 20% налога на добавленную стоимость.
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