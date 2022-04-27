Итальянский энергогигант Eni планирует открыть рублевый счет для газа из РФ – СМИ

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Итальянский энергетический гигант Eni SpA готовится открыть рублевые счета в "Газпромбанке", однако ожидает дальнейших указаний от властей по поводу нового механизма оплаты газа от Кремля.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Наличие открытого счета позволит компании потенциально выполнить требования Кремля по оплате газа в рублях. В то же время такой шаг предотвращен, ведь Eni ищет дополнительных разъяснений от правительства и европейских властей относительно того, возможно ли использовать счета для покупки российского газа.

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен предостерегла компании от требований России, ведь это нарушит наложенные на агрессора санкции за вторжение в Украину.

По словам собеседников агентства, Eni не использовала новый механизм и до сих пор рассчитывалась только в евро. Компания хочет получить четкие указания по руководящим принципам и будет соблюдать санкции.

Следующий раунд оплаты за газ состоится во второй половине мая.

Напоминаем:

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что десять компаний в Евросоюзе открыли рублевые счета в Газпромбанке, как того требует Кремль, при этом четыре из них уже произвели оплату в рублях.

Во вторник российский Газпром сообщил крупнейшую польскую газовую компанию PGNiG о полной остановке поставок газа с контрактного утра среды, чем нарушил Ямальский контракт, действующий до конца 2022 года. Также газовые поставки приостановили для болгарской газовой компании Bulgargaz за неоплату в рублях.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что остановка "Газпромом" в одностороннем порядке поставок газа потребителям в Европе является очередной попыткой России использовать газ как инструмент шантажа.