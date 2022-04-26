Германия без российской нефти, а Польша – без газа: итоги на экономическом фронте 26 апреля

getty images

Ежедневно российская армия тратит на войну с Украиной сотни миллионов долларов, еще миллионы долларов утратит ее армия в виде уничтоженной техники, которую уже не удастся восстановить из-за санкций.

Однако ущерб от войны для России проявляется не только в этом. Страна-бензоколонка превращается в источник токсичных активов. Даже самые ярые сторонники бизнеса из РФ начали это понимать и отказываться от сотрудничества с агрессором.

Каждый день России все труднее найти покупателей своих энергоресурсов, а введение эмбарго на черное золото уже не выглядит чем-то невозможным.

Хотя даже в этих условиях государство-террорист пытается оправдать свой статус и умудряется шантажировать другие страны отключением от газоснабжения.

Шантаж и устрашение превратятся в выстрел в ногу экономике самой России. Однако похоже, что кремль этого до сих пор не понял.

"Вопрос считанных дней"

Исторически так сложилось, что Германия была одной из наиболее благосклонных к РФ экономик Европы. Основа ее приверженности – зависимость от поставки газа, а также многочисленные совместные проекты в энергетической сфере.

Россия годами расширяла свое влияние на Германию, коррумпируя ее политиков высокими должностями в государственных энергетических компаниях типа "Газпрома". Другое влияние на немецкие власти оказал немецкий бизнес, который боялся потерять миллиарды долларов от введения санкций против России.

Поэтому немецкая власть годами была как бы в "розовых очках", не замечая преступлений России на Донбассе, оккупации Крыма и территорий в других странах Восточной Европы.

Война в Украине, хоть и с опозданием, показала немцам настоящее лицо России.

26 апреля министр экономики Германии Роберт Габек заявил, что его страна готова к введению эмбарго на торговлю российской нефтью.

"Сегодня я могу сказать, что эмбарго стало приемлемым для Германии", - заявил он.

Правда, зависимость Германии от российской нефти не столь значительна, как от российского газа — только 12% поставок нефти в ФРГ приходится на Россию. Найти замену этим объемам в Германии планируют в течение "считанных дней".

Для России немецкий нефтяной рынок также не является приоритетным, но довольно интересным: по итогам 2020 года страна была четвертым крупнейшим покупателем российской нефти с долей 6,3% всего экспорта нефти на нефтепродуктов из РФ. Тогда ФРГ заплатила России за нефть 9 млрд долларов.

Первенство в рейтинге принадлежало Китаю – 20,6% (29,1 млрд долларов), а крупнейшим европейским потребителем были Нидерланды – 12,4% всего российского экспорта нефти и нефтепродуктов (или 17,5 млрд долларов).

Газовый шантаж набирает обороты

Утрата Россией рынков сбыта нефти и газа, от которых Европа планирует отказаться до 2027 года, не останавливают агрессора от попыток шантажировать поставки голубого топлива европейские страны. Первыми этот шантаж ощутили Польша и Болгария.

Так, российский газовый монополист "Газпром" направил польской газовой компании PGNiG сообщение о том, что с 27 апреля остановит поставки газа через газопровод "Ямал-Европа".

Официальные причины остановки в "Газпроме" не называют, однако польские СМИ отмечают, что этой причиной стал отказ Польши платить за российский газ в рублях.

Действующий газовый контракт с "Газпромом" в Польше истекает в конце 2022 года, после чего страна и так намеревалась отказываться от газовой зависимости от РФ.

В то же время, прекращение поставки газа является нарушением контрактных обязательств со стороны "Газпрома", что может угрожать российской компании многомиллиардными штрафами. Прецедент по взысканию с "Газпрома" средств уже показала Украина, добившаяся уплаты российским монополистом 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

В конце концов газовый шантаж Польши и Болгарии в очередной раз подтверждает, что Россия не может быть надежным поставщиком газа. И решение о прекращении прокачки газа нанесет больше вреда именно России.

Польша и Болгария могут найти альтернативных поставщиков, в частности в виде СПГ. А вот Россия своим шантажом еще больше приблизила дату полного отказа ЕС от своего "голубого топлива".

Без Jaguar и даже без русских мотоциклов Ural

Международные компании продолжают сокращать работников и продавать свои бизнесы или доли в стране-агрессоре.

Две компании сокращают персонал – автоконцерны Volvo Cars и Jaguar Land Rover увольняют сразу 80% сотрудников. Для JLR это равнозначно выходу из рынка.

Финский производитель продуктов Valio, ранее объявивший о прекращении деятельности в стране-агрессоре, продает локальный бизнес. Также после ограничений приостановила свою деятельность в России и Беларуси американская логистическая компания UPS.

Из-за санкций и вызванных ими логистических, торговых и финансовых ограничений из российских компаний выходят иностранные инвесторы, как это произошло с производителем яблок "Алма Холдинг", а иногда и сами российские компании предпочитают перевозить бизнес в другую страну, как это сделал производитель мотоциклов Ural Motorcycles.

Со страной-агрессором перестают работать и европейские финансовые учреждения. В этот раз Бойкот устроили банки, работающие в Эстонии. Coop, Luminor, а также Swedbank и SEB перестали или планируют перестать обслуживать в стране платежи, связанные с РФ и Белоруссией.