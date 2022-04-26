РФ останавливает поставки газа и в Болгарию

Российский Газпром проинформировал болгарскую газовую компанию Bulgargaz о прекращении поставок газа с 27 апреля.

Об этом сообщает министерство энергетики Болгарии.

Ведомство заявило, что принимаются меры по обеспечению альтернативных поставок газа и необходимости ограничивать потребление газа в стране нет.

"Болгарская сторона полностью выполнила свои обязательства и произвела все платежи, требуемые по настоящему договору, своевременно, строго и в соответствии с его пунктами", - говорится в заявлении.

Однако, после анализа было установлено, что новый двухэтапный порядок оплаты, предложенный Россией(оплата через спецсчета в росбанках - ЭП, не соответствует действующему контракту и создает значительные риски для Болгарии, резюмировали в министерстве.

Напоминаем:

До этого Газпром сообщил крупнейшей польской газовой компании PGNiG о полной остановке поставок газа с контрактного утра среды, чем нарушил Ямальский контракт, действующий до конца 2022 года.