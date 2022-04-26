Финский производитель продуктов Valio продает бизнес в РФ российской компании
Финский производитель молочной продукции Valio продает свое российское подразделение российской группе компаний "Велком" – покупатель получает права на бренд Viola и завод по выпуску плавленых и полутвердых сыров в Московской области.
Об этом говорится в заявлении Valio.
Сумма сделки не разглашается.
"Появление нового владельца позволит продолжить производство и продажу продукции под брендом Viola, одним из самых известных брендов на продуктовом рынке России, а также сохранить локальный ассортимент.
Кроме этого, в рамках стандартной практики слияния и поглощения ГК Велком получает право производить и продавать продукцию под не вошедшими в соглашение брендами в течение переходного периода, который может длиться до конца года.
По факту соглашения ГК Велком приобретает 100% доли собственности российского бизнеса, включая производственную площадку компании в с. Ершово Одинцовского района Московской области и другие активы, а также права на бренд Viola. После смены структуры собственности все сотрудники продолжат работу в компании. Стороны договорились о неразглашении условий и стоимости сделки", - заявили в компании.
"Велком" - российская мясопромышленная компания, выпускающая мясную продукцию под одноименной торговой маркой на собственном мясокомбинате в селе Павловская Слобода Истринского района Московской области РФ.
Напомним:
Финские производители продуктов питания Valio и Paulig уходят с российского рынка из-за войны в Украине.
Сообщалось, что Valio, объявивший о выходе из РФ, ищет покупателей на свои активы.
Экономическая правда
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