Финский производитель продуктов Valio продает бизнес в РФ российской компании

Финский производитель молочной продукции Valio продает свое российское подразделение российской группе компаний "Велком" – покупатель получает права на бренд Viola и завод по выпуску плавленых и полутвердых сыров в Московской области.

Об этом говорится в заявлении Valio.

Сумма сделки не разглашается.

"Появление нового владельца позволит продолжить производство и продажу продукции под брендом Viola, одним из самых известных брендов на продуктовом рынке России, а также сохранить локальный ассортимент.

Кроме этого, в рамках стандартной практики слияния и поглощения ГК Велком получает право производить и продавать продукцию под не вошедшими в соглашение брендами в течение переходного периода, который может длиться до конца года.

По факту соглашения ГК Велком приобретает 100% доли собственности российского бизнеса, включая производственную площадку компании в с. Ершово Одинцовского района Московской области и другие активы, а также права на бренд Viola. После смены структуры собственности все сотрудники продолжат работу в компании. Стороны договорились о неразглашении условий и стоимости сделки", - заявили в компании.

"Велком" - российская мясопромышленная компания, выпускающая мясную продукцию под одноименной торговой маркой на собственном мясокомбинате в селе Павловская Слобода Истринского района Московской области РФ.

Напомним:

Финские производители продуктов питания Valio и Paulig уходят с российского рынка из-за войны в Украине.

Сообщалось, что Valio, объявивший о выходе из РФ, ищет покупателей на свои активы.

Экономическая правда