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Укр / Рус

Российский производитель мотоциклов "Урал" переезжает в Казахстан

Вторник, 26 апреля 2022, 09:28 - Cергей Мельник
 
Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images

Компания Ural Motorcycles, занимающаяся выпуском тяжелых мотоциклов с коляской, переносит производство из России в Казахстан.

Об этом рассказал ее генеральный директор Илья Хаит, передает autonews.

Переезд связан с нехваткой ряда комплектующих, попадающих под санкции, а также с запретом на импорт техники из России. 

Новая сборочная площадка Ural Motorcycles организована в казахстанском Петропавловске, который расположен в 600 км от Ирбита (Свердловская область), где прежде выпускали технику.

Компания вынуждена будет нанять новых сотрудников в Петропавловске. При этом основной управляющий состав переедет из России в Казахстан.

Ural Motorcycles является единственной в мире компанией, занимающейся серийным выпуском тяжелых внедорожных мотоциклов с коляской. Основным рынком сбыта Ural Motorcycles являются США – компания имеет по несколько дилеров практически в каждом штате.

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автомобили Россия завод санкции Казахстан
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