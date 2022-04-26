Украина получила официальный статус в европейской энергосистеме ENTSO-E

В Варшаве было подписано соглашение о предоставлении "Укрэнерго" статуса члена-наблюдателя в европейской энергосистеме ENTSO-E.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики со ссылкой на слова министра Германа Галущенко.

Статус члена-наблюдателя позволит НЭК "Укрэнерго" присоединиться к международному объединению европейских операторов системы передачи, отмечают в ведомстве.

С таким статусом украинский оператор сможет участвовать в заседаниях Региональной группы ENTSO-E "Континентальная Европа".

Представители компании смогут войти в рабочие и экспертные группы ENTSO-E, занимающиеся вопросами развития рынка электроэнергии, балансировки, вспомогательных услуг, электронного обмена данными, развития киберзащиты в электроэнергетическом секторе, интеграции возобновляемых источников энергии и т.д.

В мероприятии по случаю подписания соглашения приняли участие комиссар ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон, президент ENTSO-E Эрве Лафайе, представители правительства Польши, руководство "Укрэнерго" и другие.

Читайте більше: Энергосистема страны понесла потери, но в планах - увеличение экспорта в ЕС. Как это возможно?

Напоминаем:

Украина 16 марта стала членом "энергетического Евросоюза", то есть присоединилась к европейской энергетической системе ENTSO-E. С этого момента перетекание электроэнергии между Украиной с одной стороны и Беларусью и РФ с другой стали невозможны.

Украина должна была присоединиться к системе до конца 2022 года, однако решение Россией войны против Украины показало, что после работы в изолированном режиме Украина не может присоединиться к системе агрессора и отказалась это делать.

С конца марта Украина возобновила экспорт электроэнергии в ЕС.