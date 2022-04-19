Обратно в девяностые на Евро-0 и плохой день для автопрома: итоги экономического фронта 19 апреля

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С каждым днем кровавой войны, которую Россия начала против Украины, сама же страна-агрессор возвращается в более глубокое будущее. Оказывается, тесные торговые связи с цивилизованным миром не являются гарантом дипломатической безопасности, а страны готовы налагать новые и новые пакеты санкций.

И хотя впереди еще более суровые меры, страну уже сейчас отбросило в 90-е.

Что происходило на экономическом фронте 19 апреля?

Машина времени есть, а машин не хватает

Очередное российское изобретение подсанкционной экономики, машина времени, было представлено враждебным правительством. Ведь санкции не только отбрасывают "простых россиян" в атмосферу последнего дефолта в 1998 году, но и придется ездить на соответствующих автомобилях.

Так, российское правительство временно разрешит производство автомобилей всех экологических классов, включая Евро-0, хотя согласно действующему техническому регламенту, машины должны соответствовать Евро-5 и выше. Ведь с деталями в условиях санкций российский автопром переживает свои далеко не самые лучшие времена.

Европа, США и Япония упразднили выпуск автомобилей класса Евро-0 еще с 1992 года, Евро-1 – с 1995-го. Россия же ввела стандарт Евро-2 в 2002 году.

При этом действующий техрегламент Таможенного союза предусматривает, что все производимые для рынка автомобили должны соответствовать классу Евро-5 и выше.

Те же санкции заставляют страну-бензоколонку сокращать нефтепереработку, ведь возникает все больше сложностей с экспортом продукции – за первую половину апреля среднесуточный объем переработки снизился на 6%.

Тенденция будет ухудшаться и дальше в мае из-за сокращения закупок крупнейшими международными трейдерами, при том что нефтепереработка РФ ориентирована на экспорт. Значительное снижение нефтепереработки в России наблюдается с марта.

Порядок санкционный

Падение РФ в последние месяцы обусловило новые прогнозы Международного валютного фонда, согласно которым ВВП России упадет на 8,5% в 2022 году и продолжит сокращаться на 2,3% в 2023 году. Инфляцию в стране-агрессоре прогнозируют на уровне 21,3%.

Дает о себе найти массовый выход компаний с российского рынка, и безработица в РФ вырастет в этом году почти вдвое – до 9,3% в этом году против 4,8% в 2021 году.

Тем временем страны продолжают давить на агрессора санкциями. Сегодня Канада объявила о введении новых ограничений против 14 физлиц из России, в частности – главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, а также дочерей Путина Марию Воронцову и Екатерину Тихонову, ранее также попавших под санкции ЕС, США и Британии. С ними в списке совладельцы "Альфа-групп" Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан.

Также во вторник к санкционному давлению добавилась Новая Зеландия и ввела меры против ряда российских банков, составляющих примерно 80% общих банковских активов России. В перечне и Альфа-Банк, и Банк Россия, а также Банк Открытие, Центральный банк РФ, Газпромбанк, Российский фонд прямых инвестиций, Сбербанк, Совкомбанк, Внешэкономбанк и ВТБ.

Хотя европейские банки и так сторонятся работы с российскими деньгами. К примеру, крупнейший швейцарский банк UBS рассылает российским клиентам письма о том, что перестает управлять их активами – и такие проблемы есть у россиян и других европейских банков.

Вторая волна выхода компаний-гигантов

Через полтора месяца войны и беспрецедентные по количеству и влиянию санкции, в России наконец-то начали признавать вызванные ими экономические проблемы. Буквально в понедельник глава российского Центробанка предупредила, что из-за санкций российский рынок ожидают проблемы с импортом, экспортом и логистикой.

Эти проблемы, судя по всему, начали испытывать и иностранные компании, планировавшие ограничить сделки в России, но не покидать рынок. Впрочем, за сегодня сразу четыре крупных игрока объявили о намерениях полностью прекратить работу в стране-агрессоре: производитель бытовой химии Henkel (Percil, Bref, Ceresit и другие бренды), разработчик корпоративного программного обеспечения SAP и два автоконцерна Stellantis и (бренды Citroën, Fiat, Opel, Peugeot и General Motors.

Каждая из этих компаний раньше уже ограничивала определенные направления деятельности в РФ, но все приняли решение расторгнуть бизнес-связи со страной. Henkel вообще за две недели до этого уверяла, что продолжит операционную деятельность и производство, несмотря ни на что.

Причина такого резкого изменения позиции – как раз новые санкции, которые запрещают поставлять отдельные товары, технологии и комплектующие в Россию, а также усложняют логистику даже поставок, которые не подпали под санкции.

Выход гигантов влечет за собой и ряд увольнений. General Motors уже сообщила своим сотрудникам и дилерам, остальные ограничились заявлениями об определенном переходном периоде для надлежащего оформления выхода. Но сохранение рабочих мест в неработающей компании не будет длиться вечно. Только по результатам сегодняшних решений под угрозой потерять работу оказались более 7000 россиян.