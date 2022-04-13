День замороженных активов, инфляции и дефицита: итоги экономического фронта 13 апреля

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Наложенные с момента российского вторжения в Украину санкции против России продолжают забирать у РФ иностранные товары – от курток за 15 тысяч евро до сырья для плавленых сырков.

Агрессор уже не скрывает, что экономика страны упадет, а инфляция существенно взлетит. Да и скрыть это было бы сложно, ведь каждый раз новые и новые отрасли сообщают об отсутствии поставок, дефицитах и высоких ценах.

Украина продолжает бороться за то, чтобы государство-агрессор получило жесткое наказание за зверства в Буче, Мариуполе и других украинских городах, где побывали россияне. И Украина точно не одна, ведь среди блока поддержки – Литва, чей президент Гитанас Наусед в ходе визита в Киев публично призвал ЕС немедленно ввести полное эмбарго против РФ и санкции против всех российских банков.

Новые дефициты, аресты и пустые ненужные вагоны для экспорта – напоминаем, как страдала экономика агрессора 13 апреля.

Миллиарды арестованного имущества

Сегодня сразу из нескольких юрисдикций сообщалось о блокировке российских активов. Более того, присоединились даже традиционно оффшорные зоны, и вместе остров Джерси, Франция и Нидерланды уже заморозили более 30 млрд долларов российского происхождения.

Так, Франция отчиталась о 23,7 млрд евро, замороженных из-за вторжения России в Украину. Однако такая крупная сумма обусловлена, прежде всего, наличием средств Центробанка РФ, который во Франции хранил 22,8 млрд евро.

Кроме того, заморожено было 33 объекта недвижимости на 573,6 миллиона евро, банковские счета, три яхты на сумму свыше 125 миллиардов евро, шесть вертолетов на сумму свыше 60 миллионов евро и три произведения искусства на сумму 7 миллионов евро.

Вслед за Францией о своих санкционных успехах отчитывается Нидерланды: в настоящее время в стране заморжено уже 600 млн евро российских активов.

Также в среду о блокировке 7 млрд долларов российских активов сообщил оффшорный остров Джерси, находящийся в юрисдикции Британии. При этом вся сумма блокирована со счетов и имущества Романа Абрамовича.

Пустые вагоны без экспорта

С каждым днем ситуация с российской внешней торговлей становится все хуже. Им уже запретили импортировать алкоголь, дорогую одежду, золотые украшения и этот перечень можно продолжать долго. К нему Британия сегодня добавила такие позиции, как чугун и сталь, квантовые технологии и передовые материалы.

Экспортные ограничения также постоянно становятся более жесткими, и России уже отрезали доходы от угля и древесины.

Теперь агрессор имеет в простое более 150 тыс пустых железнодорожных вагонов из-за изменения направлений грузопотоков. Это вызвано санкциями, по которым произошла переориентация на другие рынки, что создало тысячи невостребованного транспорта.

Между тем, Аргентина и Чили приостановили поставки в Россию литиевой руды, критически необходимой для технологического развития автопрома, авиастроения, металлургии, микроэлектроники, химии и других отраслей. Сама Россия собственной добычи лития не имеет, и эти страны среди крупнейших четырех поставщиков вместе с Китаем и Боливией. Причем сейчас сырье в РФ поступает только из последнего. В РФ даже назвали сложившуюся проблему "гигантской", так как без Боливии литиевого сырья брать будет негде.

Да и нефтетрейдеры продолжают избегать кровавой российской нефти, и на этот раз отказаться от нее до конца года решил крупнейший в мире независимый нефтетрейдер Vitol Group. Объемы продаж российской нефти во втором квартале и без того значительно сократятся из-за уменьшения контрактных обязательств.

Международное энергетическое агентство даже прогнозирует, что падение добычи нефти в РФ из-за санкций в апреле составит 1,5 млн баррелей в сутки, а в мае – 3 млн баррелей.

Дефицитное комбо и дорогостоящая инфляция

В продолжение того, что РФ признала свое падение ВВП на уровне 10%, агрессор посчитал возможную годовую инфляцию. Там считают, что в годовом исчислении она составит от 17% до 20%, хотя только за март 2022 года цены в России выросли на 7,61%.

Однако цены на книги уже имеют все шансы возрасти на 25-30% из-за дефицита красок для печати, как ни странно, из-за тех же санкций. Сейчас поставщики красок для книгопечатания говорят, что уже работают со склада, потому что поставщики отказываются от контрактов. Запасов хватит на два месяца, если не удастся найти партнеров в Китае.

Хотя печатать книги может не быть на чем. Дефицит мелованной бумаги в России, вызванный санкциями ЕС, составит 40%. Эта бумага используется для печати и преимущественно импортируется из-за границы, а на Европу приходится 70% поставок. На нем напечатана почти треть выпускаемых в России книг.

Еще один дефицит, угрожающий агрессору – это дефицит фосфатов, который может привести не только к удорожанию продуктов питания, но и к ухудшению их качества. Это также благодаря санкциям, но российские предприятия просто не могут поставить нужные компоненты из-за рубежа.

При этом российская пищевая промышленность почти полностью зависит от импорта,обновляет 95% поставок этой продукции, а среднегодовые объемы поставок фосфатов, монофосфатов и фосфатных смесей в Россию превышают 30 тысяч тонн.

Фосфаты используются при производстве мясной продукции (ветчины, колбасы), сладостях, плавленых сырках, сладких газированных напитках и т.д.

Без заграничного кофе, презервативов и интернет-магазинов

После того, как две крупнейшие платежные системы мира Visa и MasterCard отказались обслуживать российских клиентов, Россия начала искать другие пути обеспечения безналичных оплат. Одной из возможностей обходить санкции виделись карточки китайской UnionPay. Выпуск виртуальных карточек среди россиян вырос как минимум в 10 раз.

Впрочем, как оказалось, гражданам страны-агрессора это не помогло. Иностранные интернет-магазины и онлайн-сервисы блокируют транзакции с российских карточек, несмотря на то, что санкции прямо не запрещают проводить такие платежи.

В своей же собственной стране россиянам скоро не останется, что покупать. Еще две компании объявили о выходе с российского рынка. Итальянский производитель кофе Lavazza приостанавливает всю деятельность в РФ. А британская Reckitt Benckiser Group – производитель моющего средства Vanish, таблеток Strepsils, презервативов Durex и еще десятка известных повседневных брендов – передает российский бизнес с 1,3 тыс. работников местному управляющему.