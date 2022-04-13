Торговые марки, принадлежащие РФ: более 3 тысяч известных производителей для бойкота
Более 3200 популярных торговых марок, под которыми производят детское питание, лекарства, косметику и другие товары в Украине, принадлежат резидентам РФ.
Об этом говорится в справке аналитиков Опендатабота.
Всего в Украине насчитали 3238 таких производителей. Среди них – Агуша, Простоквашино, Виферон и Ермолино.
К началу вторжения среди наиболее известных – марки детского питания (Агуша, Засинайко, Тема), чаи (Лисма, Curtis, Майский), молочные продукты (Простоквашино, Веселый молочник, Чудо), косметика (Faberlic), лекарства (Виферон, диоксидин, реабилар) ), пива (Балтика, Жигули) и СМИ (АиФ, РБК).
Вознаграждение за использование этих ТМ ранее перечислялось в РФ. В будущем существует вероятность, что их просто перерегистрируют на новых собственников не из РФ, чтобы избежать санкций и продолжить работу на украинском рынке.
|
Еда
|
Простоквашино
|
АО "ДАНОН РОССІЯ"
|
Сurtis
|
ООО "МАЙ"
|
Єрмоліно
|
АО "Інвєст Альянс"
|
Веселий молочник
|
ООО "Вімм-Білль-Данн Продукти Пітанія"
|
Чудо
|
ООО "Вімм-Білль-Данн Продукти Пітанія"
|
Суши wok
|
Фурсов Олексій Васильович
|
Лисма
|
ЗАО Компанія "Май"
|
Евразия
|
Фурсов Алєксєй Васільєвіч
|
Балтика
|
ООО "Півоварєнная компанія "Балтіка"
|
Жигули
|
ООО "Стратєгія"
|
Дитячі продукти та товари
|
Тьома
|
АО "ДАНОН РОССІЯ"
|
Агуша
|
ООО "Вімм-Білль-Данн Продукти Пітанія"
|
Засинайко
|
ООО "Вімм-Білль-Данн Продукти Пітанія"
|
Некусайка
|
ООО "ЮПЄКО"
|
Фиксики
|
АО "АЕРОПЛАН"
|
Лекарства
|
Віферон
|
ООО "Фєрон"
|
Діоксидин
|
ОАО "ВАЛЄНТА ФАРМАЦЕВТІКА"
|
Медиа
|
АіФ - Аргументи і факти
|
АО "Аргумєнти і факти"
|
РБК
|
ЗАО "РОСБІЗНЄСКОНСАЛТІНГ"
|
Другое
|
Раптор
|
ООО "ЮПЄКО"
|
Faberlic
|
ОАО "ФАБЕРЛІК"
|
Чистая линия
|
Галант Павєл Владіміровіч
|
Gloria jeans
|
Мєльніков Владімір Владіміровіч
"С начала войны Укрпатент продолжает прием и рассмотрение заявок на регистрацию новых торговых марок и передачу прав на уже существующие. На смену владельцу торговой марки требуется около трех месяцев. Следовательно, таким образом уже через 2 месяца мы увидим в реестре первые попытки передать российские ТМ на европейских или азиатских владельцев", – объясняет Алексей Сердюк, патентный поверенный.
Напоминаем:
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