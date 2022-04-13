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Торговые марки, принадлежащие РФ: более 3 тысяч известных производителей для бойкота

Среда, 13 апреля 2022, 12:50 - Дана Гордийчук
 
getty images

Более 3200 популярных торговых марок, под которыми производят детское питание, лекарства, косметику и другие товары в Украине, принадлежат резидентам РФ.

Об этом говорится в справке аналитиков Опендатабота.

Всего в Украине насчитали 3238 таких производителей. Среди них – Агуша, Простоквашино, Виферон и Ермолино.

К началу вторжения среди наиболее известных – марки детского питания (Агуша, Засинайко, Тема), чаи (Лисма, Curtis, Майский), молочные продукты (Простоквашино, Веселый молочник, Чудо), косметика (Faberlic), лекарства (Виферон, диоксидин, реабилар) ), пива (Балтика, Жигули) и СМИ (АиФ, РБК).

Вознаграждение за использование этих ТМ ранее перечислялось в РФ. В будущем существует вероятность, что их просто перерегистрируют на новых собственников не из РФ, чтобы избежать санкций и продолжить работу на украинском рынке.

Еда

Простоквашино

АО "ДАНОН РОССІЯ"

Сurtis

ООО "МАЙ"

Єрмоліно

АО "Інвєст Альянс"

Веселий молочник

ООО "Вімм-Білль-Данн Продукти Пітанія"

Чудо

ООО "Вімм-Білль-Данн Продукти Пітанія"

Суши wok

Фурсов Олексій Васильович

Лисма

ЗАО Компанія "Май"

Евразия

Фурсов Алєксєй Васільєвіч

Балтика

ООО "Півоварєнная компанія "Балтіка"

Жигули

ООО "Стратєгія"

Дитячі продукти та товари

Тьома

АО "ДАНОН РОССІЯ"

Агуша

ООО "Вімм-Білль-Данн Продукти Пітанія"

Засинайко

ООО "Вімм-Білль-Данн Продукти Пітанія"

Некусайка

ООО "ЮПЄКО"

Фиксики

АО "АЕРОПЛАН"

Лекарства

Віферон

ООО "Фєрон"

Діоксидин

ОАО "ВАЛЄНТА ФАРМАЦЕВТІКА"

Медиа

АіФ - Аргументи і факти

АО "Аргумєнти і факти"

РБК

ЗАО "РОСБІЗНЄСКОНСАЛТІНГ"

Другое

Раптор

ООО "ЮПЄКО"

Faberlic

ОАО "ФАБЕРЛІК"

Чистая линия

Галант Павєл Владіміровіч

Gloria jeans

Мєльніков Владімір Владіміровіч

"С начала войны Укрпатент продолжает прием и рассмотрение заявок на регистрацию новых торговых марок и передачу прав на уже существующие. На смену владельцу торговой марки требуется около трех месяцев. Следовательно, таким образом уже через 2 месяца мы увидим в реестре первые попытки передать российские ТМ на европейских или азиатских владельцев", – объясняет Алексей Сердюк, патентный поверенный.

Напоминаем:

Верховная Рада на заседании 1 апреля одобрила закон, определяющий порядок национализации активов, принадлежащих гражданам России и украинцам, публично отрицающим российско-украинскую войну.

В Верховной Раде поддержали в первом чтении законопроект, предусматривающий увеличение ставки налогов для продолжающего работу в России бизнеса на 50%.

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