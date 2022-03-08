Украина привлекла 6,7 миллиарда из второй продажи военных облигаций

На втором аукционе по продаже военных облигаций в бюджет привлекли 6,7 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что Минфин удовлетворил 31 заявку с процентной ставкой в 11% годовых. Дата погашения – март 2023 года.

Кроме этого, Минфин разместил краткосрочные облигации (2 месяца) – с процентной ставкой 10%. Дата погашения – 27 апреля 2022 года. В бюджет привлекли 126 млн грн.

Напоминаем:

Минфин предлагает украинцам, бизнесу и иностранным инвесторам поддержать бюджет Украины путем инвестирования в военные ОВГЗ – первый аукцион проведут 1 марта 2022 года.

Покупателем военных облигаций внутреннего государственного займа, выпуск которых планируется в объеме до 400 млрд грн, будет Национальный банк.

В ходе аукциона по продаже военных облигаций 1 мартаУкраина привлекла 8 миллиардов гривень сроком на год.

Экономическая правда