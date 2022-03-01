Украина привлекла 8 миллиардов из первой продажи военных облигаций

В ходе аукциона по продаже военных облигаций во вторник Украина привлекла 8 миллиардов гривень сроком на год.

Об этом говорится в данных аукциона на сайте Министерства финансов.

Минфин удовлетворил все 10 заявок с процентной ставкой 11% годовых. Дата погашения – март 2023 года.

Также произошло доразмещение государственных облигаций сроком на 2 месяца, от продажи которых бюджет получил дополнительные 20,7 млн грн под 10% годовых.

Всего государство получит 8,1 млрд. грн. благодаря продаже облигаций во вторник.

Военные облигации предусматривают привлечение средств в бюджет, которые используются исключительно для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины и бесперебойного обеспечения финансовых потребностей государства в условиях военного положения.

Выпуск бумаг планируется в объеме до 400 млрд грн.

Украина уже выпускала такие облигации в 2014 году, когда началась война на Востоке Украины. Тогда выпуск составил 1,1 млрд. грн.

Напоминаем:

Минфин предлагает украинцам, бизнесу и иностранным инвесторам поддержать бюджет Украины путем инвестирования в военные ОВГЗ – первый аукцион проведут 1 марта 2022 года.

Покупателем военных облигаций внутреннего государственного займа, выпуск которых планируется в объеме до 400 млрд грн, будет Национальный банк.