Україна випускає військові облігації: перший аукціон проведуть 1 березня

Мінфін пропонує українцям, бізнесу та іноземним інвесторам підтримати бюджет України шляхом інвестування у військові ОВДП - перший аукціон проведуть 1 березня 2022 року.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Кошти від облігацій будуть використані на забезпечення потреб Збройних сил України та безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану.

Основні умови військових ОВДП наступні:

номінальна вартість однієї облігації – 1000 гривень;

строк обігу – 1 рік;

ставка дохідності буде визначена на аукціоні.

"Українці проявили мужність та згуртованість, яка надихнула весь світ! Країна показує свою стійкість на багатьох фронтах, в тому числі на фінансовому.

Кожен має можливість підтримати фінансування потреб армії та бюджету країни, придбавши наші військові ОВДП. Звертайтесь до банків - первинних дилерів, вони допоможуть вам надати підтримку державі в ці складні часи", - заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

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Список первинних дилерів

Нагадаємо:

Кабмін на позачерговому засіданні ухвалив низку рішень: зокрема, щодо випуску військових облігацій, посиленої охорони портів та тимчасового зупинення експорту препаратів крові.

Державна казначейська служба спільно з Мінфіном здійснить перерозподіл коштів, щоб передусім фінансувати посилення нацбезпеки і оборони, необхідні позачергові заходи в умовах воєнного стану, та платежі, підкреслив прем'єр.

Уряд прийняв рішення здійснити державні внутрішні запозичення в обсязі до 400 млрд грн шляхом поетапного випуску військових облігацій.

Покупцем військових облігацій внутрішньої державної позики, випуск яких планується в обсязі до 400 млрд грн, буде Національний банк.

Економічна правда