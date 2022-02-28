Україна випускає військові облігації: перший аукціон проведуть 1 березня
Мінфін пропонує українцям, бізнесу та іноземним інвесторам підтримати бюджет України шляхом інвестування у військові ОВДП - перший аукціон проведуть 1 березня 2022 року.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.
Кошти від облігацій будуть використані на забезпечення потреб Збройних сил України та безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану.
Основні умови військових ОВДП наступні:
- номінальна вартість однієї облігації – 1000 гривень;
- строк обігу – 1 рік;
- ставка дохідності буде визначена на аукціоні.
"Українці проявили мужність та згуртованість, яка надихнула весь світ! Країна показує свою стійкість на багатьох фронтах, в тому числі на фінансовому.
Кожен має можливість підтримати фінансування потреб армії та бюджету країни, придбавши наші військові ОВДП. Звертайтесь до банків - первинних дилерів, вони допоможуть вам надати підтримку державі в ці складні часи", - заявив міністр фінансів Сергій Марченко.
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Нагадаємо:
Кабмін на позачерговому засіданні ухвалив низку рішень: зокрема, щодо випуску військових облігацій, посиленої охорони портів та тимчасового зупинення експорту препаратів крові.
Державна казначейська служба спільно з Мінфіном здійснить перерозподіл коштів, щоб передусім фінансувати посилення нацбезпеки і оборони, необхідні позачергові заходи в умовах воєнного стану, та платежі, підкреслив прем'єр.
Уряд прийняв рішення здійснити державні внутрішні запозичення в обсязі до 400 млрд грн шляхом поетапного випуску військових облігацій.
Покупцем військових облігацій внутрішньої державної позики, випуск яких планується в обсязі до 400 млрд грн, буде Національний банк.
Економічна правда
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